ANAF: Declaraţia unică se depune până la 31 iulie 2019 'Prin acest formular se declara, dupa caz: impozitul pe veniturile realizate din Romania sau /si din strainatate in anul 2018; impozitul pe venitul estimat a se realiza din Romania in anul 2019 sau impozitul aferent normei de venit; venitul estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale pentru anul 2019 si, dupa caz, contributiile sociale datorate in anul fiscal 2018', precizeaza sursa citata. Declaratia unica se poate depune prin serviciul Spatiul Privat Virtual sau poate fi transmisa ANAF prin intermediul serviciului 'Depunere declaratii', disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

