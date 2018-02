Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre cei care comanda produse pe internet sau telefonic din afara spatiului european fenteaza statul la plata taxelor vamale si a TVA, potrivit DIGI24. Astfel ca Fiscul a decis sa fie cu ochii pe romanii care comanda pe internet sau telefonic bunuri din tarile din afara Uniunii Europene.Citeste…

- Norica Nicolai a vorbit despre marea problema a nucleului dur al UE, Franța și Germania, și anume ascensiunea eurosceptismului, formațiuni care se opun politicii Uniunii Europene. In contextul alegerilor din Italia, Norica Nicolai a vorbit despre cum ar fi influențați cei aproape 1 milion…

- Numarul biletelor de cinema vandute in Romania anul trecut a crescut cu 11,3%, potrivit unui raport al Observatorului European al Audiovizualului, care arata ca, la nivelul Uniunii Europene, numarul spectatorilor a scazut foarte usor, cu 0,7%.

- Viorica Dancila a comis prima eroare in postura de premier al Romaniei. Aceasta a declarat intr-o emisiune televizata ca se duce o campania de dezinformare a liderilor Uniunii Europene cu privire la modificarea legilor justitiei. Aceasta a spus ca acele persoane sufera de autism, fapt ce a declansat…

- Romania este importator net de trandafiri in conditiile in care, in primele 11 luni ale anului trecut, tara a importat trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a exportat trandafiri in valoare de 13,91 milioane euro, arata datele publicate marti de Eurostat. In cazul Uniunii…

- Demjan și Boc s-au evitat la Cluj. Apare Alianța Patronala a Europei de Est Magnatul ungar Sandor Demjan și primarul Clujului, Emil Boc, foști parteneri in cadrul megaproiectului imobiliar de o jumatate de miliard de euro Cartierul Tineretului, au evitat intalnirea fața in fața preconizata cu ocazia…

- Românii care au lucrat cel puțin trei ani în spațiul UE pot cere, la întoarcerea în țara, o prima de instalare, conform legislației în vigoare.Concret, prima de instalare poate fi ceruta de orice român care a lucrat, pentru cel puțin trei ani, în…

- Legislația Romaniei este atat de stufoasa incat majoritatea romanilor nici nu au idee de drepturile pe care le au și de care pot profita din plin. Unul dintre ele se refera la persoanele care au lucrat pentru cel puțin trei ani, in alte state ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European,…

- In Parlament se intampla lucruri bune pentru romanii din afara frontierelor. Saptamana aceasta am avut o dezbatere cu foarte multe Post-ul Agenda parlamentara: Claudia Gilia (PSD) – susținere pentru programe educaționale pentru romanii din afara granițelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Alianta Nord-Atlantica si lideri ai tarilor baltice au exprimat preocupari si au cerut clarificari Rusiei, dupa ce Moscova a dispus instalarea de sistemele de rachete Iskander in enclava rusa Kaliningrad. "Este vorba de o situatie foarte grava... Instalarea sistemelor de rachete este in mod…

- Ca urmare a anunțului ca Parlamentul European va discuta in ședința plenara din 7 februarie 2018 amenințarile la adresa statului de drept din Romania ), mișcarea civica Inițiativa Romania a trimis tuturor europarlamentarilor, dar și Comisiei Europene un raport cuprinzator privind evenimentele care au…

- Doi romani au produs cel puțin 1,2 milioane de lire sterline, dupa ce au vandut pe internet bunuri pe care nu le aveau. Este vorba despre Constantin Giba, de 24 de ani, și Robert Popescu, 36 de ani, informeaza Poliția Metropolitana.

- Angajatii din Romania lucreaza, in medie, cate 40,7 ore pe saptamana, in timp ce francezii au un program de lucru saptamanal de doar 39 de ore, arata datele pentru 2016 publicate ieri de Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene.

- Scrisoarea reprezentanților Comisiei Europene privind iindependența sistemului judiciar din Romania reprezinta „un foc de avertisment” pentru instituțiile romanești, care ar putea avea soarta Poloniei, unde UE a declanșat Articolul 7. Un oficial european a declarat pentru EuObserver, sub…

- Legile Justitiei | Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania (surse) Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Dragi maramureșeni, Anul acesta, romanii de pretutindeni sarbatoresc centenarul nașterii statului modern, eveniment major in existența și definirea identitații noastre ca nație. Romania de astazi, un stat independent și suveran, membra a Uniunii Europene și a NATO, nu ar fi existat fara evenimentele…

- Romanii care vor sa faca mici afaceri pot sa obtina granturi europene de circa 33.000 de Euro, intr-un proiect in valoare totala de circa 3 milioane de euro in cadrul liniei de finantare Romania Start Up Plus, au anuntat, marti, organizatorii, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Ministerul Economiei si Infrastructurii informeaza ca valoarea marfurilor exportate in perioada ianuarie-noiembrie 2017 a crescut cu 18,4% sau cu 341,1 milioane de dolari, fata de aceeasi perioada din anul 2016. Potrivit datelor statistice, 67% dintre acestea au constituit marfuri autohtone, iar 33%…

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca „orchestreaza” o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta „din pacate (…) poate fi extrem de eficienta”, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin…

- Uniunea Europeana devine, pe fondul schimbarilor demografice globale, un bloc de tari relativ mici care trebuie sa 'stea impreuna' pentru a-si mentine pozitia si valorile, a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, intr-un discurs in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, informeaza…

- Reflexia soarelui pe zapada și uscaciunea din incaperi irita ochii, iar pe termen lung pot aduce prejudicii vederii noastre. Exista metode prin care te poți proteja de aceste neajunsuri. Afla cum iți protejezi ochii iarna. Uscaciunea oculara. Cum iți protejezi ochii iarna Iarna, uscaciunea oculara…

- Romanii sunt reticenti la cumparaturile online, arata cele mai recente statistici europene. Doar 23% din utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, asta in conditiile in care media Uniunii Europene e de aproape 70%.

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) marcheaza celebrarea a 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu prin lansarea proiectului Masterclass de literatura si poezie in scolile romanesti din afara granitelor tarii, care va fi derulat pe parcursului intregului an 2018."In cadrul…

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- Presiunea bugetara a salariilor mari din administrația locala face, la inceputul anului, o prima ”victima”. Este vorba despre Primaria Deva care urmeaza sa concedieze 150 de angajați pe care nu iși mai permite sa-i plateasca, in condițiile in care fondul de salarii aproape s-a dublat din cauza creșterilor…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Toți romanii plecați peste granițe trebuie sa știe asta! Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis in cazul strainilor care raman fara loc de munca. Dupa cazul romanului stabilit in Irlanda, care a platit ani de zile taxe și impozite in aceasta țara, iar cand a ajuns in șomajs-a lovit de…

- Fostul președinte Barack Obama i-a acordat un interviu printului Harry, transmis astazi, noteaza abcnews. Oamenii din functiile de conducere trebuie sa fie atenți in utilizarea social media și a avertizat sa nu piarda prea mult timp pe Internet, in detrimentul lumii din afara. Nu a dat nume dar, cu…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, scrie news.ro.Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS a realizat in perioada 12-15 decembrie 2017 un sondaj de opinie privind perceptia opiniei publice asupra activitatii europarlamentarilor.Rezulatele sondajului releva ca aproape jumatate (47%) dintre respondenți considera ca Uniunea Europeana…

- Potrivit Agerpres, barbatul ar fi oferit spre vanzare pe internet bunuri fictive. Polițiștii din Valcea au pus in executare un mandat european de arestare, emis de autoritațile judiciare din Polonia. Conform comunicatului de presa emis de Inspectoratul de Poliție Județean Valcea, barbatul…

- ”Fara educație, ce este omul? Un splendid sclav, un salbatic al rațiunii” – (Joseph Addison). Educația a fost și va ramane pretudindeni un domeniu de interes, deoarece un copil fara educație este un copil fara viitor. Foarte mulți copii raman fara educație sau nu beneficiaza de educația ”ca la carte”…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a lansat joi un apel la 'unitate' pentru depasirea diviziunilor care se manifesta, pe de o parte, intre tarile din estul si din vestul Uniunii Europene in chestiunea migratiei si, pe de alta parte, intre tarile din nordul si sudul blocului comunitar…

- Custodele Coroanei Romane, principesa Margareta, a dat asigurari luni, la ședința solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului, dedicata omagierii Regelui Mihai I, ca va continua sa serveasca interesele fundamentale ale Romaniei. "Incepe un nou timp pentru Casa Regala. Cu aceleași valori și principii…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre protestele anticoruptie desfasurate duminica in Romania. "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg.…

- Ține doar de tinerii romani sa schimbe lucrurile in neregula pe care tot ei le observa. Este mesajul ambasadorului britanic in Romania, Paul Brummell, care se declara optimist in privința țarii noastre, tocmai datorita tinerilor. Intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, diplomatul a mai aratat…

- Ministrii de Finante din statele membre ale Uniunii Europene au adoptat marti o lista neagra a paradisurilor fiscale, care cuprinde 17 jurisdictii din afara UE care nu coopereaza in probleme legate de fiscalitate, a anuntat reprezentantul Frantei, Bruno Le Maire, transmite Reuters.

- Preturile din tara noastra au cunoscut o evolutie ascendenta in primele sapte luni ale anului, iar tara noastra se afla la aproximativ 51,6% din media Uniunii Europene, conform unui raport al Consiliului Concurentei.

- Miniserul Afacerilor Interne vine cu o propunere legislativîa prin care valabilitatea pașapoartelor sa fie prelungita de la 5 la 10 ani.”Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind…