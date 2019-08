ANAF, controale de amploare în București-Ilfov, au fost suplimentate efectivele de inspectori, cine sunt cei vizați Este o ampla acțiune de control pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru creșterea conformarii la declarare a obligațiilor fiscale. Campania ANAF vizeaza, in principal, zona București-Ilfov. Pentru aceasta acțiune de control au fost suplimentate efectivele cu 200 de inspectori. Potrivit ANAF, controalele vor pune accent pe prevenire și indrumare. Cine sunt cei vizați de controalele ANAF Cine sunt cei vizați deANAF ”Controalele vor determina identificarea in timp real a erorilor, care, daca sunt remediate in timp util, vor determina plata unor obligații fiscale accesorii mai mici,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​ANAF a demarat, începând din 1 august, o amplã acțiune de control în vederea combaterii evaziunii fiscale și pentru creșterea conformãrii la declarare a obligațiilor fiscale, se arata într-un comunicat de presa al instituției. În aceastã campanie este…

- Noi masuri fiscale pentru a ajuta datornicii sa iși plateasca restanțele de peste un milion de lei au fost adoptate in ședința de Guvern. Printre masuri se afla și plata eșalonata a obligațiilor bugetare, conversia in acțiuni a obligațiilor, stingerea restanțelor prin darea in plata a unor imobile,…

- Amnistia fiscala, denumita Ordonanța privind instituirea unor facilitați fiscale, a fost adoptata ședința de Guvern de miercuri. Conform noului document, se propun doua mecanisme alternative eșalonarii la plata.Vezi aici cea mai recenta varianta a proiectului aiciCele doua mecanisme:1.…

- "Se intelege ca guvernantii incearca prin aceasta metoda sa rezolve problema deficitului bugetar. Oare acest proiect legislativ este solutia gasita de guvernanti pentru a nu creste taxele? Asa cum ne-a aratat istoria, cresterea taxelor ar afecta toate categoriile de contribuabili, inclusiv pe cei…

- "Principalele teme abordate in cadrul intalnirii au fost: modernizarea ANAF, masurile pe care institutia intentioneaza sa le implementeze pentru cresterea colectarii veniturilor bugetare si implicarea contribuabililor in procesul de proiectare si implementare a acestor masuri, menite a imbunatati…

- Contribuabilii pot consulta lista principalelor obligatii de plata si de declarare aferente lunii iulie a acestui an pe site-ul Agenției Naționale de Admiistrare Fiscala – ANAF. LISTA DATORNICILOR se subtiaza prin ordonanta. Anuntul facut de ministrul Finantelor Conform agendei fiscale,…

- Masurile de acordare a unor facilitati fiscale se vor aplica in functie de valoarea obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, astfel: masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion lei, bazate pe un plan…

- Potrivit Ghidului informativ APIA pentru solicitanții de plați directe și ajutoare naționale tranzitorii in sectorul vegetal, Campania 2019, ,,controale administrative” inseamna controalele care au ca scop verificarea corectitudinii si exhaustivitatii informatiilor furnizate in cererea unica…