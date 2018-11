"Agentia Nationala de Administrare Fiscala realizeaza schimb reciproc de informatii cu diverse state. Schimbul automat de informatii cu Statele Membre ale Uniunii Europene se realizeaza in baza Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal, transpusa in legislatia nationala in Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 291 prevazand sfera de aplicare si conditiile schimbului automat obligatoriu de informatii. In ceea ce priveste schimbul automat dintre Romania si statele non-EU, acesta se realizeaza in baza Conventiilor…