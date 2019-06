Agenția Naționala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii asupra unei posibile fraude comise prin recepționarea unor sms-uri sau email-uri, in care persoanele sunt informate ca pot primi bani de la ANAF. “Persoanele sunt sfatuite sa acceseze un site, la care este disponibil un formular, in care sunt solicitate, in numele ANAF, date personale, inclusiv date ale The post ANAF avertizeaza asupra unor posibile fraude prin SMS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .