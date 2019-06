Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) informeaza contribuabilii asupra unei posibile fraude care se petrece zilele acestea, semnaland ca persoanele fizice receptioneaza sms-uri sau email-uri, in care sunt informati ca pot primi bani de la Fisc.



"Persoanele sunt sfatuite sa acceseze un site, la care este disponibil un formular, in care sunt solicitate, in numele ANAF, date personale, inclusiv date ale conturilor si PIN-urile acestora. Rugam contribuabilii sa nu acceseze site-ul din sms-urile primite si, totodata, le reamintim ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala…