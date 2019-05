ANAF, AVERTISMENT pentru români: ”Vor plăti SPITALIZAREA” ANAF ii avertizeaza pe romanii care nu au venituri, dar și pe cei care au ignorat depunerea Declarației Unice la sediile instituției cu faptul ca vor plati spitalizarea, in cazul in care vor ajunge la medici, și suma de 1.248 de lei. Agenția Naționala de Administrare Fiscala nu ii mai iarta pe cei care nu se intereseaza de darile lor la... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

