ANAF anunță posibile fraude prin SMS Agenția Naționala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii asupra unei posibile fraude care se petrece zilele acestea, precizând ca persoanele fizice recepioneaza sms-uri sau email-uri, în care sunt informați ca pot primi bani de la ANAF.



"Persoanele sunt sfatuite sa acceseze un site, la care este disponibil un formular, în care sunt solicitate, în numele ANAF, date personale, inclusiv date ale conturilor și PIN-urile acestora&", spune Fiscul.

Instituția roaga contribuabilii sa nu acceseze site-ul din sms-urile primite și, totodata, le reamintește… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

