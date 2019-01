Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a pus in dezbatere publica, miercuri, un proiect de act normativ prin care abroga un alt act normativ propriu care a intrat in vigoare acum o saptamana, anunțandu-și intenția de a anula noua Declarație unica.„La data intrarii in vigoare a prezentului…

- Un prin proiect privește modificarea și completarea Ordinului președintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.631/2016 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare/ anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata. Documentul asigura…

- ANAF a pus in dezbatere publica o serie de proiecte de ordin al presedintelui ANAF care modifica uele declaratii, formulare si proceduri privind TVA sau raportari anuale ale unor organziatii. Un prin proiect priveste modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare…

- Premierul Viorica Dancila a semnat, joi, decizia de numire a Mihaelei Triculescu, economist cu peste 19 ani de experienta in mediul privat, in functia de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), cu rang de secretar de stat. Ea il inlocuieste pe Ionut Misa.…

- Contribuabilii care au depus Declaratia unica si care si-au acordat prin aceasta bonificatia, prin mentionarea la rd. 2, rd. 5 si rd. 8 ale lit. C. "Sumarul obligatiilor fiscale datorate”, a sumei aferente acesteia, beneficiaza de o bonificatie reprezentand 5% din suma datorata, daca achita cel putin…

- Pentru contribuabilii, persoane fizice, care achita pana la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, obligatiile fiscale stabilite prin declaratia unica sau decizie de impunere anuala, dupa caz, bonificatia se acorda astfel: 1. Contribuabilii, persoane fizice, care au depus Declaratia unica si care si-au…

- Opinii Opinie Mihaela Mitroi, PwC: Live Streaming de la directiile financiare de sector. Cum sa completezi, stand la coada, o declaratie online Opinii primite la redactie Tweet Print Mail Inca de la mijlocul lunii mai, Fiscul a scos obligatia de inregistrare a contractelor de inchiriere.…