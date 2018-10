Stiri pe aceeasi tema

- Un lautar din comuna Albeni, judetul Gorj, a fost amendat vineri de ANAF cu 3.000 de lei pentru ca a cantat la cateva petreceri si nu si-a declarat veniturile. Lautarul spune ca a cantat la doua petreceri si a primit doar ciubuc de la petrecareti.

- Un primar din Gorj și-a amendat verișorul dupa ce acesta a dat declarații la Poliție impotriva sa. Este vorba despre primarul comunei Albeni, Ionuț Stan care in ultima perioada a fost protegonistul unor intamplari nedemne de un șef de instituție. De aceasta data, primarul și-ar fi amendat ruda sub pretextul…

- O vorba din popor spune ca razbunarea e arma prostului. Și cum primarii sunt reprezentanții poporului, deseori folosesc și ei aceeași arma. E cazul primarului de la Albeni, Ionuț Stan, care a amendat o ruda apropiata, sub pretextul ca nu avea autorizație de construire la un gard, insa, adevaratul…

- Primarul din Albeni, Ionuț Stan, a apelat la 112 cand s-a trezit in birou cu contabilul primariei, aflat in concediu medical, salariatul adresandu-i-se personal edilului pentru obținerea unei adeverințe de salariat. In loc sa-i elibereze hartia, Stan a pus mana pe telefon, saptamana trecuta, și a sunat…

- Doi tineri din comuna Albeni, judetul Gorj, isi vor celebra casatoria sambata, 22 septembrie, in incinta scolii din satul Campu Mare, judetul Gorj. Politia Orasului Targu-Carbunesti a fost sesizata in legatura cu acest eveniment si au deschis un dosar penal in rem.

- In perioada 01-09 septembrie inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari tematice in mai multe unitați aflate pe raza județului Gorj. „ In timpul controalelor efectuate in aceasta perioada a fost constatata nerespectarea normelor sanitare-veterinare si pentru siguranta alimentelor…

- Primarul din Albeni a fost amendat de politie pentru ca nu ar fi luat toate masurile de siguranta atunci cand a organizat Zilele comunei. Primarul Ionut Stan spune ca a contestat amenda. „Am primit pe persoana fizica, pe Stan Silviu Ionut...

- Amenda de 6 mii de lei pentru un Ocol Silvic din Gorj care folosea ca ziliera, la munca in silvicultura, o m inora de 16 ani care lucre 10 ore pe zi, depașind cu 4 ore timpul admis de lege. Este vorba despre Ocolul Silvic din Peștișani, acolo unde inspectorii de munca au efectuat saptamana trecuta…