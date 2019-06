Stiri pe aceeasi tema

- In doua zile, ANAF a restituit proprietarilor de mașini taxele auto platite, in valoare de 700 de milioane de lei. Operațiunea nu s-a incheiat inca iar fiscul promite „pana la restituirea ultimului leu datorat contribuabililor romani, care au achitat taxe auto” se arata intr-un comunicat al ANAF. ANAF…

- Din dispoziția lui Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, A.N.A.F. a restituit in perioada 3 – 5 iunie 2019, la nivel național, suma de 700 milioane de lei catre 420.000 contribuabili romani, suma ce reprezinta taxe auto achitate de catre aceștia in perioada 1 ianuarie 2007 – 31 ianuarie…

- Un numar de 420.000 de contribuabili au primit, in perioada 3 - 5 iunie 2019, suma totala de 700 de milioane de lei reprezentand taxe auto achitate de acestia in intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2017, informeaza miercuri Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). "Demersul…

- Un numar de 420.000 de contribuabili au primit, in perioada 3 - 5 iunie 2019, suma totala de 700 de milioane de lei reprezentand taxe auto achitate de acestia in intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2017, informeaza miercuri Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). "Demersul Ministerului…

- "Demersul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va continua pana la restituirea ultimului leu datorat contribuabililor romani, care au achitat taxe auto (taxe auto pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante provenite…

- Din dispoziția ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, A.N.A.F. a restituit in perioada 3 - 5 iunie 2019, in județul Arad, suma de 10.676.773 lei catre 10.280 contribuabili romani, suma ce reprezinta taxe auto achitate de catre aceștia in perioada 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2017. Demersul…

- ANAF a restituit in perioada 3 – 5 iunie 2019, la nivel national, suma de 700 milioane de lei catre 420.000 de contribuabili, suma ce reprezinta taxe auto achitate de catre acestia in perioada 1 ianuarie 2007 – 31 ianuarie 2017. Demersul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare…

- Un ordin semnat de secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice (MFP), Daniela Pescaru, modifica data la care va avea loc extragerea de Paște în cadrul Loteriei bonurilor fiscale. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial. Fața de ordinul semnat de Eugen Teodorovici la începutul…