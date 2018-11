Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice care au depus Declarația Unica pana la 31 iulie 2018 și iși achita integral obligațiile fiscale estimate pentru anul 2018, pana la 15 decembrie, inclusiv, vor primi o bonificație de 5% din totalul sumei datorate, transmite Ministerul Finantelor.

- O parte din contribuabilii mijlocii vor fi transferați incepand chiar din aceasta luna din administrarea Direcțiilor generale ale contribuabililor mijlocii la administrațiile financiare județene sau de sector, potrivit unui Ordin publicat marți in Monitorul Oficial. Documentul se aplica din data de…

- Lista cu datornicii care nu și-au platit obligațiile fiscale in cel de-al treilea trimestru al anului 2018 a fost afișata online de Fisc, conform legislației in vigoare. Atat firme, cat și persoane fizice autorizate (PFA) care nu și-au platit obligațiile fiscale catre Agentia Nationala de Administrare…

- Contribuabilii care au datorii la Fisc isi vor putea plati in rate obligatiile fiscale. Plata in rate este valabila atat pentru obligatiile fiscale, precum taxe, impozite sau amenzi, cat si in cazul dobanzilor.

- La Suceava a fost semnat astazi contractul intre municipalitate și caștigatoarea licitației pentru extinderea rețelei de gaz metan in Burdujeni Sat și in cartierul Tinereții, fiind vorba despre firma locala „Test Prima”. Documentul a fost parafat de primarul Ion Lungu și de administratorul „Test Prima”…