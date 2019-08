ANAF a inceput controalele in cluburi si baruri. Consultantii nu cred in tinta declarata de 150.000 de controale pana la finalul anului

Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua va da in judecata televiziunea ProTV, deși nu postul romanesc a produs meciul Alashkert - FCSB 0-3, din turul III al preliminarilor Europa League. Totul a pornit din cauza faptului ca in dreptul oaspeților a aparut numele Steaua. Dupa ce l-a invins pe Gigi Becali in toate procesele, Florin…

- In saptamana 15.07.2019 ndash; 21.07.2019, medicii veterinari oficiali care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019, au verificat, 269 de unitati amplasate in cele 7 zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia.Controalele…

- Medicii veterinari din cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019 organizat de ANSVSA au verificat, in perioada 15 iulie - 21 iulie, un numar de 269 de unitati amplasate in cele 7 zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia.Controalele…

- Mick Jagger, solistul formatiei britanice The Rolling Stones, l-a luat in deradere pe presedintele american Donald Trump dupa gafa facuta de acesta in discursul de Ziua Independentei cand a sustinut ca armata "a cucerit aeroporturile" in 1775, in Razboiul de Independenta al SUA, relateaza marti Press…

- Edilul-șef spune ca Timișoara va ajunge sa fie un model de oraș curat, dar nu poate sa estimeze cand se va intampla acest lucru. Mai incearca o metoda și vrea sa-i faca de rușine pe cei care sunt surprinși ca arunca gunoaie pe strada. „Ținta pe care eu am fixat-o ca Timișoara sa ajunga…

- Un barbat neidentificat a fost retinut de politia federala americana dupa ce ar fi incercat sa cumpere mai multe grenade pe care sa le detoneze ulterior in zona Times Square din New York, potrivit unor surse de securitate, transmite ABC News.

- O politista de la Brigada Rutiera a devenit in urma cu cateva zile tinta glumelor rautacioase pe Facebook, din cauza aspectului sau fizic, dupa ce o fotografie, in care apare in misiune pe un bulevard in Capitala, a devenit virala alaturi de comentarii negative care criticau faptul ca femeia este supraponderala.…

- Fara indoiala, Gyori Audi ETO KC este cea mai buna echipa din lume in acest moment. Ba chiar iși pastreaza acest statut de trei ani consecutiv. Astazi, Gyor a cucerit al cincilea trofeu, dupa succesul cu Rostov Don in finala de la Budapesta, cu 25-24. Finalul a fost dramatic, Grimsbo reușind sa evite…