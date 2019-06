ANAF a făcut ravagii! Peste 10.000 de controale în câteva luni In primul trimestru din 2019, inspectorii ANAF au efectuat 10.056 de inspectii fiscale, stabilind obligatii suplimentare de plata in valoare de 1,4 miliarde de lei. Pentru intreg anul 2018, obligatiile suplimentare de plata stabilite de ANAF au fost de 6 miliarde de lei. In cadrul inspectiilor din primul trimestru al anului 2019, ANAF a aplicat contribuabililor amenzi in valoare de 2,6 milioane de lei si a intocmit 277 de sesizari penale. Atat numarul de sesizari penale, cat si valoarea amenzilor aplicate de inspectorii ANAF in primul trimestru din 2019 a fost in scadere fata de aceeasi perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

