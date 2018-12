ANAF a făcut ravagii în Dragonul Roșu „Deoarece au constatat incalcari ale legislatiei financiar-contabile, inspectorii antifrauda fiscala au dispus 12 avertismente si 674 de amenzi in cuantum total de 8,44 de milioane lei. De asemenea, au dispus confiscarea de numerar, venituri ilicite si bunuri in valoare totala de 592.655 lei”, a informat joi ANAF. Actiunile de monitorizare si control ale inspectorilor antifrauda vor continua in perioada urmatoare pentru destructurarea lanturilor tranzactionale organizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si pentru reducerea evaziunii fiscale, in vederea atingerii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

