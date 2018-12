Ordinul ANAF pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscal care se platesc in contul unic de contribuabili persone fizice a fost publicat in Monitorul Oficial. „Documentul vizeaza romanii care au de plata impozite pentru veniturile extrasalariale atat pentru veniturile si contributiile la asigurarile sociale declarate in baza declaratiei unice cat si pentru impozitele si contributiile perioadei anterioare. Principala modificare consta in introducere conturilor unice in baza codului numeric personal sau a codului de identificare fiscala ale persoanelor fizice. • Potrivit OpANAF nr. 2936…