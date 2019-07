Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe strada Craiovei (DE70) din Caracal este duminica dupa-amiaza afectata din cauza numarului mare de persoane adunate in fata casei suspectului de omor Gheorghe Dinca. Potrivit Centrului INFOTRAFIC, pe sensul catre Craiova, traficul se desfasoara pe o singura banda, alternativ; pe…

- Nevoia de mai mulți bani la buget s-a vazut în numarul de controale ANAF la firme. Fiscul și-a întețit controalele la firme și nu vorbim de o creștere de 10, 20, 30%, ci de aproape 60%, în primul trimestru, reiese dintr-un raport al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF).…

- Fiscul a avut, anul trecut, activitați de control fiscal cu privire la impozitul pe venit aferent unui numar de 410 persoane cu averi mari, reiese dintr-un raport al ANAF.Conform sursei citate, au fost finalizate 184 de actiuni de verificare a situatiei fiscale personale si inspectii fiscale…

- UPDATE, 04.07.2019 – Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Vaslui au aplicat, joi, doua sanctiuni in cazul a doua schele neasigurate, una din Gara Barlad si una de la o ferma agricola din comuna Tutova, care au cazut peste cetateni. Doua persoane, o femeie si un adolescent, au fost…

- Politia de Frontiera anunta masuri sporite pentru fluidizarea traficului la granita, pe durata sezonului estival. Se lucreaza cu personal suplimentar si este folosita la capacitate maxima infrastructura punctelor de trecere a frontierei. In lunile de vara din 2018, 21 de milioane de persoane au trecut…

- Pana la ora 18 au votat la referendum 31,57- dintre iesenii cu drept de vot, iar la europarlamentare un procent de 36,08. La nivel national au votat la referendul 32,66- din urban - 3,514 milioane persoane, iar din rural 2,45 milioane de persoane. La europarlamentare, tot la nivel national, au votat…

- Sri Lanka a suspendat parțial ora stingerii impusa la nivel național în urma unor episoade de violența îndreptata împotriva musulmanilor, dar forțele de securitate vor raspunde utilizând forța maxima în cazul unor noi incidente, scrie BBC News. Poliția a anunțat…

- 16 persoane sunt cercetate sub control judiciar, in urma conflictului produs la data de 28 aprilie a.c., intre membrii a doua familii și rudele acestora, pe raza localitații Clejani, județul Giurgiu. In urma scandalului produs pe raza localitații Clejani, la data de 30 aprilie a.c., procurorul din cadrul…