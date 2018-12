ANAF a dat startul controalelor în ţară Potrivit rezultatelor unui sondaj efectuat de EY Romania, desi toti directorii financiari inclusi intr-un sondaj efectuat de EY Romania considera ca au aplicat corect legea fiscala, aproape 60% dintre ei sunt de parere ca inspectorii ANAF le-ar impune, cel mai probabil, impozite si taxe suplimentare de plata, in situatia in care compania lor ar fi supusa unei inspectii fiscale. In acelasi timp, 51% dintre respondenti se asteapta la o inspectie fiscala in urmatoarea perioada din partea ANAF. Rezultatele sondajului derulat recent in randul a 80 de companii din Romania releva o imagine… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

