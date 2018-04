Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii care s-au dus marti la ANAF sa-si depuna sau sa-si plateasca darile au avut parte de o surpriza neplacuta. Dupa ce au stat ore bune la cozi pentru a ajunge la ghiseu, inspectorii le-au spus ca sistemul informatic a cazut si nu mai pot face niciun fel de operatiune. Potrivit acestora, mentenanta…

- Bucureștenii din Sectorul 1 mai au la dispoziție cateva zile pentru a-și achita, cu reducere, impozitele și taxele locale. Avand in vedere faptul ca 31 martie cade intr-o zi de sambata, contribuabilii, persoane fizice, care iși achita integral, cu anticipație, obligațiile fiscale beneficiaza de o bonificație…

- Fiscul vrea sa colecteze mai multi bani la buget in acest an si a elaborat mai multe masuri draconice pentru contribuabili, se arata intr-un proiect de ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finantelor.

- O parte dintre crescatorii de animale din zona Lugojului nu isi vor mai pierde timpul prin piete si vor prelua comenzi telefonice pentru miei. Oamenii reclama faptul ca platesc taxe exagerate in piete iar sansele sa isi vanda marfa scad de la an la an. ”Nu mai mergem in piata pentru ca in ultimii ani…

- Ministerul Finantelor a emis un proiect legislativ care prevede ca patronii celor care au incheiat contracte de activitate sportiva vor trebui sa completeze si trimita Fiscului un formular pentru stabilirea si plata contributiilor CAS si CASS, daca venitul net obtinut de sportiv este echivalent sau…

- 14 state membre ale Uniunii Europene expulzeaza personal diplomatic in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia pe 4 martie, in Marea Britanie. Printre aceste state se afla si Romania.

- Problemele din Sistemul de Aparare si Ordine Publica si din Sanatate se pot rezolva doar in strada, a declarat pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, la finalul protestului organizat sambata. Acesta s-a aratat multumit…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi, dupa ce site-ul ANAF a fost partial activ timp de o saptamana, ca isi cere scuze contribuabililor care au avut nemultumiri si spune ca infrastructura IT a agentiei este invechita de ani de zile, dar „s-a lucrat zi si noapte pentru a gasi o…

- Site-ul Fiscului este inaccesibil de aproape o saptamana. Marți, pe prima pagina a site-ului era afisat un mesaj care arata ca se fac lucrari de mentenanta. Aceasta este informația oficiala. In realitate nu este vorba de mentenanța ci de defecțiune. Doar așa se explica faptul ca ANAF nu a dat niciun…

- Un incident s-a petrecut in urma cu puțin, in plin centru al orașului, chiar in fața cladirii Primariei Timișoara. Un barbat a alunecat și a cazut pe trotuarul necurațat, in apropierea intrarii in instituție. La fața locului a fost solicitata o ambulanța SMURD, care l-a preluat și l-a transportat la…

- In a doua jumatate a acestui an, ANAF va trimite decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018.Astfel, in a doua jumatate…

- VEZI care este data la care vei iesi la pensie, uite de cand nu mai trebuie sa muncesti si poti sa stai acasa Asa afli simplu, rapid si usor data la care vei iesi la pensie. In Romania varsta legala de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Contribuabilii se pot pensiona…

- UEFA nu a gasit nici o dovada care sa confirme acuzatiile de rasism pe care atacantul lui Liverpool, Rhian Brewster, le-a formulat impotriva lui Leonid Mironov, fotbalistul echipei Spartak Moscova, au anuntat, miercuri, oficialii forului european. Brewster, in varsta de 17 ani, a afirmat…

- Fostul președinte al Agenției, Gelu Ștefan Diaconu, anunța ca infrastructura digitala a Fiscului este in pragul colapsului, deși a inghițit deja peste 100 de milioane de euro, scrie Evenimentul Zilei.

- Angajatii Sectiei Psihiatrie de la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina care au fost la serviciu in timpul crimei care a avut loc intr-o sala de tratamente in noaptea de sambata spre duminica vor face consiliere psihologica, deoarece au trecut prin momente traumatizante, a anuntat, duminica, managerul…

- Madalin Boerica, in varsta de 24 de ani, din Craiova, a fost retinut pentru 24 de ore si este acuzat de talharie. Tanarul a jefuit vineri seara o casa de pariuri din centrul orasului si a furat 7.000 de lei.

- O tanara din Anglia sufera de o boala autoimuna, din cauza careia i-a cazut tot parul. Lucy Brown, in varsta de 19 ani, și-a pierdut parul subit, scrie Metro. Fata se afla la școala cand a observat ca parul ii cazuse de pe o parte a scalpului. Lucy a fost la medic și a primit…

- Onlineul domina deja vanzarile de IT&C, electronice si electrocasnice, prin care si-a facut intrarea, a luat o buna parte din vanzarile de fashion si alimentare, in timp ce pe piata auto este la inceput. Insa, in anii care vor urma vor aduce o crestere exponentiala pe masura ce marii jucatori precum…

- Mii de oameni au luat cu asalt ghiseele unde se platesc tazele si impozitele locale. Asta deoarece au primit deciziile de impunere si s-au grabit sa plateasca. Impozilele se pot plati cu reducere pana la 31 martie si fara penalizari pana la 30 iunie. In plus se pot achita si on-line.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani au dispus trimiterea in judecata a doi tineri, implicati intr-o bataie la Popesti. Unul dintre inculpati are 20 de ani si este din Bucuresti, iar celalalt are 19 ani si este din Popesti. Ambii vor fi judecati pentru savarsirea…

- Eleva care posta pe pagina sa de Facebook intamplari mai putin placute din propria scoala a decis sa isi continue studiile in alta tara, alaturi de parintii ei. „Adevarul“ a discutat si cu directorul scolii pe care fata o lasa in urma.

- Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- Anna Andronache, eleva la Scoala Coresi din Targoviste, a caracterizat-o public pe profesoara de matematica de „comportament dominant si cat se poate de ipocrit" , i-a numit public pe unii profesori „incompetenti", dar s-a luat si de colegi de clasa, devenind astfel un simbol al curajului. Eleva…

- Alerta in judetul Buzau, dupa ce o femeie a fost data in urmarire generala. Oamenii legii au fost alertati dupa ce in cursul zilei de 5 februarie, Burlacu Georgeta Adriana, femeia din Buzau data disparuta, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.

- Angajatii part-time, din cele patru categorii cuprinse in OUG-ul avizat joi de Consiliul Economic si Social (CES), vor plati contributii sociale doar pentru sumele primite, restul, pana la suma aferenta salariului minim pe economie, urmand a fi suportata de angajator, a afirmat joi ministrul Finantelor,…

- O femeie, care suferea de depresie postnatala, a recurs la gesturi infioratoare. Tanara și-a ucis soțul și copilul de doar trei ani, iar apoi s-a sinucis. Un membru al familiei a intrat in locuința acestora și i-a gasit pe toți trei fara suflare. Oamenii legii au descoperit…

- Aproape o suta de angajați din școlile vrancene risca sa aduca bani de acasa pentru a plati contribuțiile sociale pentru ianuarie deoarece nu lucreaza cu norma intreaga, iar salariul nu este suficient pentru a achita darile. De la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul contribuțiilor sociale de la angajator…

- Spre exemplu, la nivelul judetului Gorj sunt 160 de angajati care trebuie sa plateasca contributiile catre stat la nivelul salariului minim pe economie, de 1900 de lei. Pentru ca nu lucreaza cu norma intreaga, in functie de orele lucrate, salariatii vor primi un salariu mai mic si sunt cazuri in care…

- Barbatul era din Bradu, avea varsta de 68 de ani si era internat la sectia de cardiologie a Spitalului Judetean. Potrivit unor colegi de salon, acesta obisnuia sa mearga la grupul sanitar de pe holul sectiei ca sa fumeze. Marti dimineata a cazut in gol de la etajul sase al spitalului. In urma…

- Sa ajungi in spatiu ori sa urci Everestul pare o misiune mai simpla decat sa vaslești peste Atlantic, daca ne raportam la numarul celor care au reușit sa faca acest lucru! Patru romani au atins aceasta performanța dupa aproape 40 de zile de vaslit pe Ocean.

- Anda Adam a fost exclusa, marti seara, din competitia ”Exatlon”, dupa ce a fost votata de catre colegii de echipa. Anda Adam a parasit competitia ”Exatlon”, dupa ce a fost votata spre eliminare de catre colegii de echipa. Artista inca nu a ajuns acasa, unde este asteptata cu nerabdare de sot si de fetita.…

- Un cioban din Timiș a descoperit un cadavru in stare avansata de putrefacție, in apropierea unei ferme din localitatea timișeana Variaș. Baciul a sunat speriat la 112, iar oamenii legii s-au indreptat imediat spre locul unde a fost facuta descoperirea macabra. Polițiștii timișeni incearca acum sa afle…

- Oamenii de stiinta au testat peste 1600 de copii cu varste cuprinse intre 4 si 5 ani, descoperireile acestora fiind de-a dreptul socante: ne nastem genii, dar sistemul de educatie ne blocheaza creativitatea.

- "Dosarul este in faza de urmarire penala. Urmeaza sa se audieze martori si sa se aduca la dosar alte probe, sa se faca o expertiza medicala obligatorie pentru a se vedea daca el a avut discernamant in momentul savarsirii faptei. Nu am apucat sa vad ce argumente are", a declarat Sorin Vieru, avocatul…

- La Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi s-a creat o retea de deturnat ajutoare sociale de la Guvern. Beneficiarii sunt angajati ai acestei institutii unde se depun dosarele pentru obtinerea acestor fonduri.

- Tinerii din Vaslui care au violat ore in șir o eleva de 18 ani, ies din inchisoare. Ce șapte baieți care au scandalizat intreaga țara in 2015 se numara printre beneficiarii recursului comensatoriu, trei dintre ei pregatindu-se de eliberarea conditionata. Aceștia sunt incarcerati in Penitenciarul Vaslui.…

- Polițiștii de frontiera au dat declarații complete in fața Corpului de control al MAI despre modul in care s-a acționat, in ultimele luni, pentru ca numarul migranților sa scada in statisticile Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara. Un alt episod incredibil relatat s-a petrecut…

- Ministerul Finanțelor ia in calcul amanarea termenului de depunere a Declarației 600, care in prezent este 31 ianuarie, precum și majorarea plafonului de venituri peste care vor fi platite cotribuții, au declarat surse politice, pentru Stirile ProTV. Declaraţia 600 vizează veniturile asupra…

- Cristian Mihai Dide și Tudor Carstoiu, doi dintre cei mai activi protestatari, au fost intrebați la interviurile DC News ce se va intampla dupa manifestația de sambata, 20 ianuarie. [citeste si] "Dupa protestul de sambata, ma aștept sa creasca mult mai mult spiritul civic și ma aștept…

- CHIȘINAU, 14 ian — Sputnik. Într-o emisiune de la un post de televiziune, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces…

- Scandal la Primaria Slobozia dupa ce 86 de asistați sociali al caror drept la plata indemnizațiilor a fost suspendat au fost trecuți pe lista celor care trebuie remunerați. Oamenii au ramas fara dreptul de a primi bani dupa ce au refuzat sa-și caute un loc de munca, deși reprezentanții Agenției Județene…

- Doi copii din satul Frumusica, Raionul Floresti, cu virstele de 7 și 10 ani, au fost declarați disparuți de bunica acestora in seara de 7 ianuarie curent. Oamenii legii au inceput imediat cautarile, insa minorii au revenit singuri acasa in dimineața de 8 ianuarie. In operațiunea de cautare a acestora…

- Cozi interminabile, astazi, in prima zi cand s-au deschis ghiseele serviciului de taxe si impozite din Constanta. Constiinciosi, oamenii, in special pensionarii, au venit sa-si achite darile. Nu au primit deciziile acasa, sa afle cat au de plata, dar ei o stiu pe a lor: ca trebuie sa inceapa anul fara…

- O bolnava de cancer din comuna Branișca a fost abandonata de șoferul ambulanței care trebuia s-o duca acasa la birtul din satul Boz. Oamenii aflați acolo, la baut, s-au straduit sa-i gaseasca femeii un adapost, pana cand ar fi venit rudele s-o ia acasa. Fiul femeii locuiește intr-o zona retrasa,…

- Primaria Municipiului Arad a anuntat ca taxele și impozitele locale aferente anului 2018 se vor putea achita incepand cu 15 ianuarie. Contribuabilii vor putea plati online, numerar sau cu cardul bancar la casieriile de la sediul Direcției Venituri (strada Mucius Scaevola nr.11), la sediul Primariei…

- Si in acest an, mii de romani au stat la coada pentru a da bani statului si a-si achita taxele si impozitele locale inca din primele zile ale anului 2018. La Directia de Taxe si Impozite locale Sector 3, din Bucuresti, oamenii au stat chiar si o ora la coada. Acestia spun ca s-au obisnuit sa stea zeci…

- In municipiul Suceava, colectarea taxelor și impozitelor locale va incepe luni, 8 ianuarie. Primarul Ion Lungu a declarat ca pina atunci vor fi puse la punct programele informatice. La Suceava, darile locale au crescut, in medie, cu 19% fața de anul trecut. Majorarea s-a impus pentru a compensa o parte…