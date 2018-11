Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca Anabell Olimpia Mantoiu, fost functionar in Primaria Ploiesti, in prezent sef serviciu in cadrul Ministerului Mediului, s-a aflat in stare de incompatibilitate, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al ANI, transmis joi AGERPRES, Anabell Olimpia…

- Un functionar din cadrul Primariei comunei Cristesti a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate. Dorina Sofian a detinut simultan pe langa functia de baza si doua pozitii in cadrul a doua firme. "In perioada 19 iulie 2012 – 18 iunie 2018 a detinut simultan functia publica…

- Mihai Constantinescu, seful Serviciului de Audit Public din cadrul Ministerului Sanatatii, s-ar fi aflat intr-o stare de incompatibilitate in perioada iunie 2017 – ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat transmis marti de Agentia Nationala de Integritate.

- Agentia Nationala de Integritate arata, intr-un comunicat de presa transmis marti, ca Mihai Constantinescu, sef Serviciu Audit Public in Ministerul Sanatatii, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 6 iunie 2017 - 5 ianuarie 2018, intrucat a detinut simultan functia de sef Serviciu Audit…

- Viceprimarul comunei Belciugatele, GURLUI GABRIEL a fost gasit de Agentia Naționala de Integritate (ANI) in stare de incompatibilitate. Potrivit comunicatului ANI, in mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020 a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru in Consiliul de Administrație al…

- Doi consilieri locali din vestul țarii, unul din Arad, celalalt din Timiș, ar putea avea probleme serioase din cauza… pașunii. Agenția Naționala de Integritate l-a gasit in conflict de interese administrativ pe Ioan Popa, consilier local in comuna Carand din județul Arad. „In exercitarea mandatului…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre Mariana Voicu, fost director executiv si actual sef serviciu in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vrancea. "In perioada 1 aprilie -…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a opt alesi locali, din judetele Buzau, Vaslui, Prahova, Bistrita - Nasaud, Bihor, Mures, Vrancea si Mehedinti.