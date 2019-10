ANA: Specialistii DGASPC Bucuresti, formati in domeniul reducerii cererii de droguri la adolescenti In perioada 21 octombrie – 6 noiembrie a.c., Agentia Nationala Antidrog (ANA) organizeaza, in cadrul Proiectului Național „Pinocchio”, trei sesiuni de formare profesionala pentru specialiștii din cadrul Direcțiilor Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) din București. Aceste activitati formative in domeniul reducerii cererii de droguri in randul adolescentilor urmaresc deprinderea de abilitati pentru personalul care lucreaza in centrele de primire a copiilor in regim de urgența sau in serviciile ce se ocupa de copilul delincvent. Sesiunile de formare se vor desfasura pe… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

