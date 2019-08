Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu i-a rupt turta fetiței sale in acest weekend. Micuța Zenaida Maria a implinit varsta de un an și parinții i-au organizat o petrecere ca la carte. Adelina Pestrițu a impartașit cu toata lumea bucuria și emoția momentului. Fosta prezentatoare de televiziune a scris un mesaj emoționant…

- Este pentru prima data când pe o bancnota româneasca va aparea imaginea unei femei: Ecaterina Teodoroiu. Este vorba de bani cu valoare circulatorie, nu o moneda comemorativa, informeaza economica.net. Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a României (BNR) a decis,…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) primește cele mai draguțe incurajari din partea familiei, inaintea meciului din semifinalele turneului de la Wimbledon. Romanca joaca joi cu Elina Svitolina (24 de ani, locul 8 WTA), de la ora 15:00, iar meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul fetitei din Mehedinti luata cu mascatii din casa in care a crescut, dupa ce a fost adoptata de o familie din Statele Unite ale Americiii, sesizarea vizand posibila incalcare a ptrevederilor din Constitutie referitoare la dreptul la viata si la integritate…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a reacționat dur, vineri seara, in cazul fetiței de opt ani din Mehedinți, tarata pe jos de un procuror pentru a fi trimisa familiei adoptive din SUA. “Dupa atitudinea corecta și fireasca a CSM de zilele trecute in cazul pedofilului, ma aștept la o reacție…

- Elena Basescu și Catalin Tomata și-au sarbatorit fetița. Micuța Anastasia a implinit varsta de 1 an și cu aceasta ocazie, conform obiceiului, parinții i-au rupt turta. Așa cum tradiția o cere, pe tava se pun mai multe obiecte din care micuța trebuie sa aleaga. Ei bine, spre surpinderea tuturor și bucuria…

- Actrita Laura Cosoi (37 de ani) a organizat o petrecere cu ocazia implinirii varstei de un an a fetitei sale. Totodata, a avut loc si traditia de taiere a motului, iar vedeta a dezvaluit ce a ales micuta de pe tava.

- Laura Cosoi i-a rupt turta fetiței sale. Rita a implinit astazi, 11 iunie, varsta de 1 an și cu aceasta ocazie parinții i-au pregatit o petrecere pe masura care s-a desfașurat in acest weekend. Laura Cosoi a scris pe blogul sau o postare in care povestește cum au petrecut fericitul eveniment și, totodata,…