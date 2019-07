Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a aniversat-o pe fetița sa cea mica. Iris a implinit patru luni. Gabriela Cristea a transmis un mesaj induioșator pe contul sau de socializare in ziua in care micuța Iris a implinit patru luni. "La multi ani, iubita lui mami si a lui tati! Irisela face 4 luni",…

- Este unul dintre cei mai in voga artiști din generația noua și mulți tineri ii fredoneaza piesele. Lino Golden a suferit o transformare incredibila de-a lungul anilor, insa nu a uitat de unde a plecat și cum arata viața lui in urma cu ceva timp.

- Ștefureac a facut timp de patru ani parte din echipa pe care Maior a coordonat-o in capitala Statelor Unite, fiind consilier și unul dintre oamenii de baza ai ambasadorului roman. In mesajul emoționant de pe Facebook, sociologul numește experiența americana drept „cea mai complexa de viața profesionala”…

- Jose Antonio Reyes (35 ani) a fost jucator la Sevilla, Arsenal și Real Madrid și avea doua fiice și un fiu. Baiatul poarta același nume, are 11 ani și va juca din sezonul urmator pentru echipa de juniori a lui Real Madrid. Pana acum, fiul lui Reyes a jucat la academia celor de la Leganes.Celebrul fotbalist…

- Este sarbatoare mare in familia Ancai Serea! Vedeta a postat o imagine la care internautii s-au oprit si au privit-o secunde in sir! Pentru a nu lasa loc interpretarilor, dar si pentru a-si arata iubirea, vedeta a scris un mesaj de-a dreptul emotionant.

- Lavinia Pirva a devenit mama pentru prima data. Cel care a dat veste este sotul ei, Stefan Banica Jr., care a publicat un mesaj emotionant pe pagina lui. The post Timișoreanca Lavinia Pirva a nascut! Mesajul emotionant al lui Stefan Banica appeared first on Renasterea banateana .

- Cantaretul Kamara (43 de ani) si fosta sa sotie se afla la ora actuala intr-un spital din Turcia, acolo unde baietelul lor, Leon, in varsta de cinci ani, primeste tratament pentru afectiunea neurologica de care sufera.

- Irina Schrotter a postat un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook dupa moartea cumplita a designerului Razvan Ciobanu. "Razvan...un suflet minunat, un prieten pe care , cu siguranta, cu totii l-am inteles prea putin desi el ne-a dat atat de mult de fiecare data cand aveam nevoie... Nu am fotografii…