Stiri pe aceeasi tema

- Seara cu emoții pentru cele trei cupluri de vedete care au trecut marți, pe Antena 1, printr-o cursa tensionata, nevoite sa lupte pentru o ultima șansa de a ramane in competiția celui mai dur reality show, Asia Express- Drumul Elefantului.

- Seara cu emoții pentru cele trei cupluri de vedete care au trecut marți, pe Antena 1, printr-o cursa tensionata, nevoite sa lupte pentru o ultima șansa de a ramane in competiția celui mai dur reality show, Asia Express- Drumul Elefantului.

- Dupa ce Ana Morodan și Teleșpan și-au caștigat imunitatea și s-au bucurat de o zi fara adrenalina probelor de concurs, celelalte patru echipe lupta pentru cea de-a doua imunitate și implicit garanția ca aventura Asia Express continua pentru ei.

- Marți seara, pe Antena 1, trei echipe au intrat in cursa pentru ultima șansa, in cea de-a doua etapa Asia Express - Drumul Elefantului, din Sri Lanka. Clasamentul recalculat in funcție de misiunea opționala de luni seara i-a salvat pe Șerban Copoț și Cosmin Seleși, care au caștigat pentru a doua oara…

- Cursa prin Sri Lanka a continuat aseara, pe Antena 1, cu alte trei probe de foc, in care concurenții sezonului 2 Asia Express s-au intrecut intr-un traseu de 146 de kilometri pentru a-și pastra locul in competiție.

- Iuliana Luciu a povestit despre experiența pe care a trait-o la show-ul de televiziune Asia Express, transmis de Antena 1. Iuliana Luciu a fost prezenta in platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena 1, unde a facut declarații despre experiența ei de la Asia Express, show din care face parte impreuna…

- Asia Express”, cel mai dur reality-show care revine la Antena 1 duminica, 10 februarie, de la ora 20.00 a fost o cursa infernala pentru cele 9 perechi de vedete care au intrat in competiție. Drumul prin Sri Lanka și India i-a epuizat nu doar psihic, ci și fizic, motiv pentru care mulți dintre ei s-au…