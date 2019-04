Stiri pe aceeasi tema

- Eliminati din competitie in cea de-a sasea etapa a reality show-ului, dar reintorsi in concurs in locul echipei Jojo-Paul Ipate, care au fost nevoiti sa renunte din cauza unor probleme de sanatate, soarta Anei Morodan si a lui Telespan a depins din nou aseara de culoarea elefantului din cutia securizata,…

- In ediția de marți seara „Asia Express”, Ana Morodan și Adrian Teleșpan au fost eliminați, pentru a doua oara, dupa ce au ajuns ultimii la Gina Pistol, in cursa pentru ultima șansa. Din pacate pentru ei, elefantul din cutie nu a fost verde, ci roșu. Dupa ce imaginile au fost difuzate, Ana Morodan a…

- Asia Express, sezonul 2, episodul 24. Ediția de marți a celui mai dur reality show, Asia Express – Drumul Elefantului, a fost cu deja-vu, deoarece Ana Morodan și Adrian Teleșpan au fost eliminați din competiție, dupa ce, pentru ei, elefantul a fost roșu, din nou. Concurenții și-au facut declarații emoționante…

- Ediție cu multe rasturnari de situație aseara, pe Antena 1, in Asia Express - Drumul Elefantului, reality-show ce s-a impus ca lider detasat de piata, pe toate categoriile de public. Seara a inceput cu o veste neașteptata din partea Ginei Pistol și un mesaj emoționant din partea cuplului Jojo-Paul Ipate,…

- Cand se vedea deja intr-o cafenea in Dorobanti, cu o cafea mare cu lapte in fata, Ana Morodan a primit vestea ca nu va mai pleca spre Romania. Ea si Telespan vor mai ramane in India pentru a-i inlocui in competitie pe Jojo si Paul Ipate, care au parasit concursul din cauza problemelor de sanatate ale...

- Seara cu emoții pentru cele trei cupluri de vedete care au trecut marți, pe Antena 1, printr-o cursa tensionata, nevoite sa lupte pentru o ultima șansa de a ramane in competiția celui mai dur reality show, Asia Express- Drumul Elefantului.

- In ediția de luni, 18 martie 2019, a emisiunii Asia Express, de la Antena 1, a avut loc o modificare neașteptata. Echipele participante in concurs au fost modificate. Prezentatoarea Gina Pistol a anunțat, chiar la inceputul emisiunii, ca echipele iși vor schimba membrii intre ele, spre surprinderea…

- Luni seara, pe Antena 1, concurenții Asia Express au parcurs ultima etapa din Sri Lanka, in lupta pentru imunitate și un bilet de avion catre India, a doua parte din Drumul Elefantului. Deși Oase și CRBL s-au bucurat de o zi plina de relaxare, in urma avantajului caștigat in ediția trecuta, restul concurenților…