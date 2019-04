Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii martie, Andreea Balan a devenit mama pentru a doua oara, iar urmatoarele trei saptamani, vedeta a trait cele mai grele momente. In ciuda faptului ca, in timpul cezarienei, a suferit un stop cardio-repirator, cauzat de o embolie cu lichid amniotic, artista și-a ținut fanii la curent…

- Laurențiu Reghecampf a recunoscut ca sotia sa are ultimul cuvant. "Daca femeia, intr-o familie, mama, in cazul nostru, Ana, nu este fericita, nici noi nu prea suntem, ca mai ales ca ea are un dar incredibil. Daca vrea sa nu fie placuta, s-a terminat. Cand ma enerveaza Ana, ii spun. Si ea mai…

- Cameia Balțoi, 30 de ani, superba prezentatoare a știrilor de la TV Digi Sport, a fost invitata lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live din aceasta dimineața. Fara inhibții, Camelia a vorbit despre prejudecațile cu care se confrunta in industria știrilor, dar și despre numeroasele tentative ale fotbaliștilor…

- Ana Morodan l-a accidentat pe colegul sau de emisiune, Oase, in timpul competiției Asia Express. Contesa digitala, fara sa vrea, a trecut cu mașina peste piciorul acestuia, ranindu-l destul de grav. Ana Morodan și Adrian Teleșpan, partenerul sau de concurs, s-au intors in emisiunea Asia Express in locul…

- Dupa ce l-a accidentat pe Oase la show-ul Asia Express, de la Antena 1, Ana Morodan a dezvaluit ca are o mulțime de accidente rutiere la activ. Oase, unul dintre concurențaii de la Asia Express, a fost lovit cu mașina de Ana Morodan in timpul unei curse. Invitata la emisiunea Xtra Night Show, de la…

- Ana Morodan regreta enorm ca l-a accidentat pe Oase la Asia Express. Invitata la Xtra Night Show, vedeta a facut și o dezvaluire neașteptata, despre numarul de accidente pe care l-a avut de cand șofeaza.

- Emisiunea care i-a avut ca invitați pe Ana Morodan și Adrian Teleșpan, proaspat eliminați din cursa la “Asia Express – Drumul Elefantului“, și bunii lor prieteni din concurs, Cocuța și Bogdan Boanta, a adunat in fața micilor ecrane 604.000 de telespectatori la nivelul publicului din toata țara, in…

- Una dintre cele mai intense dezbateri lansate recent in spatiul public a fost cea legata de suma de 2.600 de lei cu care o familie formata din doi adulti si doi copii ar fi necesara pentru un trai decent. Totul a pornit de la decizia elaborata de Comisia de Insolventa la nivel central. Astfel, specialistii…