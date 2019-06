Stiri pe aceeasi tema

- Lingvistul american David J. Peterson este cel care a inventat dialectele fictionale din serialul ''Game of Thrones'', insa cand vine vorba despre cel mai bun vorbitor de valyriana, exista o persoana care nu are concurenta, potrivit Reuters. "Cel mai bun este Jacob Anderson'',…

- A-Aceasta poziție a picioarelor arata despre tine ca ești genul de persoana care nu este foarte atenta la ceea ce se petrece in jurul sau. Nu te stresezi, nu te lași dus de val și, de cele mai multe ori, ai incredere in forțele tale personale. B-Daca iți place aceasta poziție de ținut picioarele,…

- In ultimul timp, din pacate, elevii romani se apuca de fumat de la varste tot mai fragede. Potrivit informațiilor oferite de Organizatia Mondiala a Sanatatii, mii de copii minori din Romania se apuca de fumat de la varsta de 13 ani.

- Pe ansamblul intregii piete, prima medie RCA anualizata a scazut cu aproximativ 12- in anul 2018 comparativ cu anul precedent, inregistrand valoarea de 612 lei, a anuntat miercuri Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Autoritatea a afisat insa si noile tarife de referinta RCA, majoritatea in…

- Oana Sarbu s-a aflat și ea printre vedetele care au fost prezente la Premiile Gopo 2019, care au avut loc marți seara, 19 martie, la Teatrul Național din Capitala. Cantareața Oana Sarbu a ales pentru gala sa poarte o ținuta de culoare roșie, cu pantaloni, care a avantajat-o. Discreta ca intotdeauna,…

- ”Am ajuns intr-o situație extrem de penibila și regret ca am ajuns aici. Dar lipsa dialogului, aici ne duce. Am trimis acele propuneri incepand cu 17 decembrie, pana in 28 nu a spus nimeni nimic de la Administrația Prezidențiala. Am atacat acel decret, pentru ca il consideram ilegal. Ceea ce spune…