- "De ce cere Jeff Sessions inspectorului general sa ancheteze cu privire la posibile abuzuri legate de Fisa?", s-a intrebat Trump pe Twitter, referindu-se la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), care reglementeaza conditiile in care este plasata sub supraveghere o persoana. "Asta va fi fara…

- Aleksander Ceferin spune, totusi, ca nu poate promite ca echipele din Est vor ajunge sa repete performanta Stelei Bucuresti sau a Stelei Rosii Belgrad, care cucereau Cupa Campionilor Europeni in urma cu trei decenii, in conditiile in care UEFA nu va putea ajuta aceste echipe si din punct de vedere…

- Ce spune Ludovic Orban despre declarațiile lui Tudorel Toader, in care cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. Acesta a postat pe contul de socializare, un mesaj dur. „Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti. Ne-a facut sa credem ca poate fi chiar un Ministru al…

- Diana Dumitrescu a cerut un test de sarcina la Ferma vedetelor. Actrița, care nu s-a simțit prea bine, l-a rugat pe Nea Rața sa vina cu un test de sarcina, pentru ca are o presimțire. Imediat acesta a spus ca spera sa fie baiat, in cazul in care concurenta este gravida. Diana Dumitrescu se afla alaturi…

- Ionuț Tanase, caștigatorul de la „Dansez pentru tine”, a divorțat de mama copiilor sai. Anunțul a fost facut chiar de el, pe contul de socializare, unde a postat un mesaj emoționant ce a starnit reacții neașteptate din partea celor care il cunosc. In 2016, Ionut Tanase, caștigatorul de la “Dansez…

- Cosmin Moți, fost fundaș al lui Dinamo actualmente la Ludogoreț, spera ca fosta sa echipa sa reușeasca pana la urma calificarea in play-off. Lupta pentru titlu spera sa fie caștigata de oricine altcineva in afara FCSB-ului, fața de care și-a declarat inca o data antipatia. "Nu vreau sa imi inchipui…

- Ministrul apararii american, James Mattis a facut apel la Turcia sa ramana concentrata pe lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Siria, a indicat Pentagonul joi intr-un comunicat, citat de agentia Reuters, scrie agerpres.ro.

- Uniți pentru Eric. Un copil de numai 4 ani se lupta cu o boala necruțatoare La doar 4 ani, Eric Fulop a schimbat mingea de fotbal și jucariile cu perfuziile și citostaticele. Zambetul și voioșia i-au disparut de pe chip la inceputul anului, iar, de curand, medicii i-au pus un diagnostic cumplit: limfohistocitoza…

- Prezența militara a Rusiei in Siria complica desfașurarea operațiunilor americane in aceasta țara impotriva organizației teroriste „Statul islamic”, se arata in raportul Inspectoratului general al Pentagonului. In special, in raport se subliniaza „manevrele periculoase ale avioanelor rusești in apropierea…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a atacat, din nou, pe liderul PSD Liviu Dragnea, de data aceasta pentru mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier al premierului Viorica Dancila, dupa ce acesta a fost condamnat la 8 ani de inchisoare in prima instanta. Basescu a precizat ca desi decizia…

- La 65 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Iuliu Maniu, propun sa supunem analizei o perioada mai puțin cunoscuta din viața marelui om politic roman. Continuator al memorandiștilor și personalitate de seama a vieții politice romanești interbelice, Maniu a reprezentat un important factor al rezistenței…

- In lumea intreaga, astazi, este ziua de prevenire a cancerului. Anual pe glob aproximativ 8,8 milioane decedeaza prin aceasta maladie, dintre care 4 milioane sunt decese premature (varsta cuprinsa intre 30 și 69 de ani).

- Primarul Comunei Ulmu, NEGOIȚA ION a pierdut “lupta” cu Agenția Naționala de Integritate (ANI) dupa ce magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au respins acțiunea acestuia prin care solicita anularea actului prin care a fost gasit in stare de conflict de interese. Potrivit ANI, NEGOIȚA ION…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, marti seara, in cadrul conferintei Platforma 3.0, ca Statele Unite ale Americii au prezentat, intr-o maniera foarte clara, cum functioneaza statului paralel, lucru care se intampla si in Romania, dar la o dimensiune mai mica."In SUA, statul paralel,…

- Presa internationala a scris, sambata, dupa finala turneului Australian Open, pierduta de Simona Halep in fata danezei Caroline Wozniacki, ca meciul a fost unul excelent, iar romanca a aratat curaj, daruire, hotarare si lupta.“Finala minunata. Ambele jucatoare au dat totul intr-un meci de…

- Procurorii DNA au solicitat joi Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice SC Tel Drum SA ori, dupa caz, suspendarea acestor proceduri in situatia in care, la data judecarii…

- O noua lovitura primita in randul Politiei Romane, dupa ce tanara Alina Cosovliu a pierdut lupta cu cancerul. O alta politista a fost diagnosticata cu cancer la creier si are nevoie de ajutor pentru a lupta cu temuta boala.

- Politista Alina Cosovliu, in varsta de 28 de ani, diagnosticata cu o teribila boala a pierdut lupta cu viata. Dupa ce anul trecut, in urma unor analize a aflat ca sufera de o maladie cumplita, tanara s a agatat cu disperare de fiecare speranta ca se va vindeca. In sprijinul ei au venit prietenii si…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, ofera noi declaratii scandaloase chiar in anul Centenarului. Dodon a anuntat ca nu renunta la ideea ca in Constitutia tarii trebuie sa ramana limba moldoveneasca ca limba de stat, asta desi Curtea Constitutionala a constatat anterior ca limba de stat in…

- Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca Opozitia a pierdut miercuri o mare sansa de a prelua guvernarea, solutia potrivita fiind ca toate partidele, care nu fac parte din arcul guvernamental, sa fi mers cu un candidat comun in persoana liderului PNL.

- Primul sezon „Ferma Vedetelor“, filmat in apropierea Bucurestiului, a fost castigat de George Vintila, iar al doilea, care a avut ca decor o zona din Cipru, l-a desemnat invingator pe Paul Ipate.

- Alina Gorghiu a comentat în emisiunea „Punctul de întâlnire” situația din PSD. Fostul președinte PNL crede ca prin aceasta lupta Dragnea își distruge propriul partid. „Ma intereseaza mai puțin numele premierului, ci gestul PSD de astazi. Batalia lui…

- A venit sezonul rece și toata lumea incearca sa se fereasca sau sa lupte cu simptomele gripei. Exista totuși și mici trucuri prin care poți sa te faci bine, fara sa mai dai banii pe multe medicamente!

- Comisia Europeana a numit, in urma unui proces de selectie public, 39 de experti in cadrul grupului la nivel inalt constituit pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii...

- Lupta dintre americani si rusi pentru gazul din Marea Neagra ar putea sta in spatele schimbarii Marianei Gheorghe de la sefia Petrom. Inlocuirea directorului roman cu un manager scotian la carma celei mai mari companii din tara poate fi o decizie de securitate nationala, spun specialistii din domeniu.

- Aicha are nevoie de ajutor in continuare, și in 2018. O cunoașteți deja din „paginile” Tionului. Este o fetița de 9 ani, din Timișoara, care lupta de mult timp sa mearga și sa vorbeasca. Aicha a facut progrese in urma terapiilor, tratamente costisitoare. Ați fost alaturi de ea și puteți fi alaturi de…

- Victoria Azarenka, in varsta de 28 ani, dubla castigatoare a trofeului la competitia de la antipozi (2012, 2013), primise un wildcard pentru primul turneu de Mare Slem al anului, insa luni a decis sa se retraga, conform organizatorilor."Din pacate, @vika7 se afla in imposibilitatea de a…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka.Halep (26 ani), principala favorita a competitiei, s-a…

- In Siria, pe 31 decembrie, s-a prabuțit un elicopter militar tip Mi-24 al armatei ruse. Moartea a doi membri ai echipajului a fost anunțata de grupul internațional de investigații Conflict Intelligence Team (CIT), care citeaza postarile din rețelele sociale și forumurile specializate. Se știe ca unul…

- Andrei Radu, fundașul in varsta de 21 de ani, joaca in prezent pentru Aris Limassol și forma buna din ultima vreme l-a facut o ținta pentru alte echipe. Slovenii de la Olimpija Ljubljana au facut o oferta in valoare de 500.000 de euro pentru Andrei Radu. Daca transferul s-ar realiza, Radu ar deveni…

- Lupta ordonanțelor. Boc e campion absolut, Tudose are insa o medie superioara Mihai Tudose este premierul cu cele mai multe ordonanțe de urgența emise pe unitate de timp. Emil Boc are insa recordul cantitativ. Guvernul României a emis în ultimii 10 ani aproape 1.000 de Ordonanțe de…

- In patru din cele mai importante campionate din Europa lupta la titlul este aproape incheiata, inca de la jumatatea sezonului. In Spania, Anglia, Franța și Germania echipele de pe primul loc au un avans considerabil fața de urmaritoare și cu greu mai pot scapa titlul de campioana. Doar in Serie A lupta…

- Pensiunea Valea Lupului din Patarlagele a fost curprinsa de flacari, in aceasta seara. Incendiul a pornit de la acoperis si a coborat spre mansarda din lemn. Nu sunt raniti, spun pompierii.

- Ianis Hagi va parasi cu siguranța Fiorentina in aceasta iarna și, in ciuda declarațiilor inițiale facute de tatal sau, care n-ar fi vrut sa-l transfere in Serie B, cel de-al doilea eșalon italian pare opțiunea cea mai probabila pentru mijlocașul de 19 ani. Ultima echipa intrata pe fir pentru transferul…

- Aproximativ 5,5 milioane de catalani cu drept de vot sunt chemati joi la urne pentru a decide daca separatistii urmeaza sa ramâna la putere în regiunea lor, la doua luni dupa proclamarea unei 'Republici Catalonia', esuata din start si care a zguduit

- Firicel din Las Fierbinți a fost evacuat de la sediul CREDIDAM cu poliția. Actorul Cuzin Toma continua lupta cu organisul ce se ocupa cu colectarea drepturilor artiștilor interpreți. Acesta nu și-a primit inca toți banii și susține ca nimeni nu știe cand se va intampla asta. La ultima repartitie, in…

- Marian Dragulescu traiește un adevarat coșmar, despre care nimeni nu a știut nimic. Gimnastul roman lupta pentru cel mai mare vis al sau, insa resursele financiare il impiedica sa realizeze ceea ce iși dorește.

- Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei Romaniei, a avut un mesaj dur la adresa fostului medic al "tricolorilor", Pompiliu Popescu. Marica a declarat ca este deranjat de faptul fostul medic ii folosește numele cand vorbește despre viitoarele alegeri pentru președinția FRF, din martie 2018. Marica,…

- Lupta pe viata si pe moarte pentru cele doua locuri care asigura prezenta in finala turneului final al Campionatului Mondial de handbal din Germania. In urma rezultatelor inregistrate in sferturile de finala ale competitiei, Suedia, Franta, Olanda si Norvegia au obtinut biletele pentru semifinalele…

- Vasluienii disperați au gasit, inainte de sarbatori, o salvare temporara la casele de amanet. Zilnic, zeci de persoane iși pun gaj bijuteriile, telefoanele mobile sau chiar televizoarele ca sa aiba ceva pe masa de Craciun sau revelion. Casele de amanet sunt pline in aceasta luna de vasluienii care nu…

- Ministerul Afacerilor Interne si Corpul National al Politistilor au initiat un apel umanitar pentru a-l ajuta pe Ciprian Sfichi, politistul de la Serviciul pentru Actiuni Speciale Suceava care a fost lovit, saptamana trecuta, in zona capului si a bratului.

- Un articol publicat pe site-ul publicaței New Europe, cu sediul la Bruxelles, analizeaza campania anticorupție din Romania, in contextul controverselor aparute, in ultima perioada, "la nivel inalt", scrie Romania Libera."Lupta impotriva coruptiei din Romania arata astfel: o crestere cu 50%…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca UDMR nu are nicio intentie sa creeze o dependenta politica sau sa impiedice lupta impotriva coruptiei, ci doreste o separatie reala a puterilor in stat.Citește și:…

- Parlamentul ucrainean a cedat joi presiunii FMI și a creditorilor sai occidentali și a amanat votul asupra unei legi care le-ar fi oferit aleșilor posibilitatea de a revoca anchetatori ai respectatului Birou Național Anticorupție (NABU), relateaza AFP. Partidul președintelui Petro…

- De asemenea, aceasta este perioada in care, cei mai multi dintre noi, intentionam sa ne bucuram de activitatile sportive specifice iernii. Ei bine, toate acestea reprezinta factori ce pot duce la aparitia stresului oxidativ. De fapt, toti factorii determinanti se traduc, mai concret, prin scaderea activitatii…

- Ziua mondiala de lupta impotriva HIV/SIDA este marcata anual la 1 decembrie, fiind o oportunitate pentru populația de pe tot globul de a fi solidara in lupta sa impotriva sindromului HIV. Si la nivelul judetului Dambovita, DSP Dambovita in colaborare cu Filiala de Cruce Rosie Dambovita si mai multe…

- Daca populatiile din lumea intreaga nu par sa mai inchida ochii in fata fenomenului coruptiei, mijloacele de lupta impotriva acestui flagel sunt inca prea des utilizate in scopuri neconvingatoare. Vestea buna: in cele patru colturi ale planetei, coruptia genereaza o indignare generala. Vestea proasta:…

- Neuro-oncologul Daniela Bota si echipa sa de la universitatea din Irvine, California sunt foarte aproape de a crea un vaccin inovator care va trata unele dintre cele mai agresive forme de cancer la creier.