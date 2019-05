Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba (CPECA), se alatura Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru marcarea Zilei Mondiale fara Tutun (31 mai), prin organizarea, de activitati de informare, sensibilizare si constientizare in mediul scolar…

- In anul 1987, Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ziua de 31 mai „Ziua Mondiala fara Tutun”, din dorința de a atrage atentia asupra impactului pe care il are fumatul asupra sanatatii oamenilor. Agentia Nationala Antidrog, ca institutie cu rol integrator al politicilor publice antidrog, prin…

- In fiecare an, pe 31 mai, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) celebreaza Ziua Mondiala fara Tutun (ZMFT), fiind o oportunitate pentru creșterea gradului de conștientizare in randul populației privind efectele nocive ale consumului de tutun și ale fumatului pasiv, precum și pentru descurajarea utilizarii…

- In 1988, Organizația Mondiala a Sanatații a declarat data de 31 mai drept Ziua Mondiala fara Tutun. Acum trei ani, in aceasta zi, in Moldova a intrat in vigoare pachetul de legi antitutun, care este astazi unul dintre cele mai stricte din Europa.

- Institutul ”Marius Nasta” a demarat, cu ocazia Zilei Mondiale fara Tutun (31 mai), un proiect educational adresat elevilor cu privire la efectele fumatului asupra plamanilor, care consta in organizarea unor ateliere de informare, in care sunt prezentate rezultate concrete ale inhalarii fumului de tutun.…

- La fiecare 4 secunde, o persoana moare din cauza fumatului. Cu ocazia Zilei Mondiale fara Tutun, Organizatia Mondiala a Sanatatii din Moldova a publicat pe pagina de Facebook o postare care indeamna moldovenilor sa spuna "NuTutunului".

- Sub sloganul „Cunoaște-ți valorile presiunii arteriale” și „Sa acționam pentru un viitor mai sanatos”, Direcția de Asistența Sociala a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local, prin Compartimentul Cabinete medicale și Asistența Medicala Comunitara, in colaborare cu Direcția de Sanatate Publica…

- Medicii din Brașov au ieșit in strada cu prilejul Zilei Mondiale de lupta impotriva tuberculozei! 24 martie a fost declarata de catre Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) drept „Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei (TB)”. Cu aceasta ocazie, cadrele medicale de la Spitalul Clinic…