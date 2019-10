Intotdeauna m-am intrebat de ce Dumnezeu care e la butoane in cer a dat sa fiu eu? Eu care sunt acum… Nu puteam fi un fluture? Nu puteam zbura și eu o zi și dupa sa se termine totul? Sa fiu un fluture alb, cu broderii de iie populara romaneasca. Sa am aripi cusute la razboiul de țesut. Sa zbor peste dealuri, sa fiu un fluture cu puteri de randunica. Sa simt aerul in capșorul minuscul de fluturaș. Sa fie o zi și atat, sa se termine repede. Sa ramana modelul meu. Modelul meu brodat cu roșu, galben și albastru. Sa fiu pe steag, sa fiu un semn de prețuit. Sa am un corp minuscul. Sa fug de copii ca…