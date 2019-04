Ana Dumitrache, CTP: Jumatate din stocul de spatii logistice din Romania este de clasa inferioara din cauza lipsei infrastructurii

Stiri pe aceeasi tema

- Romania pare ca ar fi un fel de "plan B" in ochii marilor companii de afara care doresc sa se extinda in regiune. Salariul minim a crescut artificial foarte mult in ultimii ani, iar mediul politic nu este la fel stabil ca in celelalte tari....

- Sectorul industrial ar putea atrage pana la 750.000 mp de proiecte logistice pana la finalul acestui an, iar Romania este pe punctul sa stabileasca un nou record, arata estimarile Dunwell, companie independenta de consultanta si brokeraj industrial....

- Dezvoltatorul imobiliar grec Helios Phoenix, care are în România trei proiecte de spatii industriale, demareaza în perioada urmatoare constructia unui al patrulea proiect, care va fi amplasat în judetul Cluj. „Ne vom focusa atât pe dezvoltari speculative,…

- CBRE, liderul mondial și național pe piața de consultanța imobiliara, anunța principalele rezultate raportate pe piața spațiilor logistice și industriale din Romania, in 2018. Stocul modern a atins 3,8 milioane metri patrați la nivel național, dintre care 81% se afla in cladiri de clasa A, iar 70% se…

- Stocul modern de spatii logistice si industriale din Romania a atins 3,8 milioane metri patrati la nivel national, dintre care 81% se afla in cladiri de clasa A, iar 70% se gaseste in proprietati din apropierea oraselor regionale, potrivit companiei de...

- P3, investitorul si dezvoltatorul pan-european de proprietati logistice, l-a numit pe Daniel Cateliu ca Leasing and Development manager in Romania, avand responsabilitatea de a atrage noi chiriasi pentru parcul P3 Bucharest A1, cel mai mare parc...

- Stocul modern de spatii industriale din Romania a depasit la sfarsitul anului trecut 3,75 milioane de metri patrati, peste 1,9 milioane de metri patrati fiind construiti in jurul Bucurestiului si avand in vedere proiectele aflate in dezvoltare,...