Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a masurilor asiguratorii dispuse in cursul anului 2017 de procurorii Serviciului Teritorial Cluj al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a fost de 2.561.941, de aproape doua ori si jumatate mai mult fata de 2016 cand a fost de 1.113.555 lei.…

- O femeie din Pitesti a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti dupa ce a fost prinsa ca i a spionat telefonul sotului. Pentru fapta sa, femeia s a ales cu pedeapsa de opt luni…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) l-au pus sub acuzare pe fostul colonel de informatii din Directia Generala de Informatii a Armatei, Doru Paraschiv.

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a capturat peste 2.000 de kilograme de droguri in anul 2017, cel mai traficat drog fiind canabisul, adus pe cale rutiera in special din Spania si Olanda, iar traficantii folosesc tot mai des tranzactii realizate…

- Biroul de informare si Relatii Publice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:La data de 06 februarie 2018, va avea loc reuniunea anuala pentru prezentarea Raportului…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 7 perchezitii domiciliare,…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus efectuarea de verificari la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, avand ca obiectiv aspectele semnalate in mass-media privind dosarul nr.719/D/P/2005, precum și pe cel disjuns din…

- Polițiștii și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism, din Valcea, au descins, astazi, la locuințele unor persoane banuite de trafic și deținere de droguri de mare risc. Patru barbați au fost reținuți. Primele șapte percheziții au fost efectuate ieri,…

- La data de 29.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Valcea au dispus luarea masurii preventive a retinerii pe o durata de 24 ore a inculpatilor: Cismaru Nicolae zis "Tobosaru" pentru savarsirea infractiunii de trafic…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretele pentru eliberarea din functie a mai multor magistrati, care se pensioneaza. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, este vorba despre Piroska Hegyi, judecator la Tribunalul Specializat Mures, Antonela-Marilena Andrei,…

- Adriana Saftoiu a ajuns marți dimineața la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism pentru a fi audiata ca martor intr-un dosar cu privire la infracțiuni economice. Saftoiu s-a prezentat in aceasta dimineata in fata procurorilor DIICOT pentru a fi audiata in calitate…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate din Politia Romana au efectuat un numar de 47 de perchezitii domiciliare…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Salaj a deschis, in paralel cu dosarul procurorilor, o ancheta proprie in cazul bataii ce a avut loc marti seara intre doi politisti din Simleu Silvaniei, surse judiciare precizand vineri,…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Salaj a deschis, în paralel cu dosarul procurorilor, o ancheta proprie în cazul bataii ce a avut loc marti seara între doi politisti

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Salaj a deschis, in paralel cu dosarul procurorilor, o ancheta proprie in cazul scandalului dintre cei doi polițiști din Șimleu Silvaniei. Mai mult, surse judiciare susțin ca, in urma analizelor…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Salaj a deschis, în paralel cu dosarul procurorilor, o ancheta proprie în cazul bataii ce a avut loc marti seara între doi politisti din Simleu Silvaniei, surse judiciare precizând…

- Fiii unor oameni de afaceri gorjeni, precum si un student la Academia de Studii Economice din Bucuresti, fac parte dintr-o retea de traficanti de droguri, care a fost capturata de catre procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

- DIICOT sustine ca dispozitivul de interceptare ambientala, descoperit de medicul Mihai Lucan in autoturismul pe care il utiliza, a fost instalat in baza unui mandat de supraveghere tehnica, solicitat si obtinut cu respectarea normelor de procedura penala. 'In cursul zilei de astazi, ne-a parvenit…

- Alexandru Arșinel a ieșit de la DIICOT dupa ce a dat declarații mai multe ore in fața procurorilor anti-mafie. Actorul aspus la ieșire ca nu poate da informații din dosar. ”Nu am cum sa va spun date din dosar. Pot sa va spun ca a fost mai mult o intalnire civilizata, intrbari de bun simț. Eu am incercat,…

- La data de 04.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bacau au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților B.R., A.B.E, B.E., A..C și U.C., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup…

- Guvernul a aprobat o nota de fundamentare care prevede inceperea procedurii de achizitie a unui nou sediu pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT). Valoarea estimata este de 71,3 milioane lei, inclusiv TVA, suma acoperita din bugetul de stat.

- Guvernul a aprobat o nota de fundamentare privind demararea procedurii de achizitie a unui nou sediu pentru DIICOT, valoarea estimata fiind de 71,3 milioane lei, inclusiv TVA.In hotararea de guvern pentru adoptarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor…

- Guvernul a aprobat o nota de fundamentare privind demararea procedurii de achizitie a unui nou sediu pentru DIICOT, valoarea estimata fiind de 71,3 milioane lei, inclusiv TVA. In hotararea de guvern pentru adoptarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat acuzat ca ar fi cultivat canabis, iar in perioada iunie – decembrie ar fi vandut droguri de risc mai multor persoane. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis AGERPRES, in cursul zilei de joi procurorii Directiei de Investigare…

- La data de 21.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului MICHITIN VASILE LUCIAN, BODNAR VASILE, PISERIUC FILARET, POPIUC RADU, POPIUC ALIN, CIMPOERU…

- In dosarul traficantilor de droguri au avut loc, astazi, 10 retineri. Printre cei retinuti se afla si un minor. Amintim ca, o acțiune in forța a mascaților a avut loc, miercuri, in județele Gorj și Hunedoara, dar și in municipiul București, pentru prinderea unor traficanți de droguri. Ancheta…

- Politistii si procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Gorj au efectuat, miercuri, 44 de perchezitii in judetele Gorj, Hunedoara si in municipiul Bucure...

- Politistii si procurorii au efectuat miercuri 44 de perchezitii in judetele Gorj, Hunedoara si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de trafic de droguri. "Miercuri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Gorj…

- La data de 20.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj impreuna cu ofiteri de poliție judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Gorj au efectuat un numar de 44 de perchezitii domiciliare…

- La data de 17.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata s ta i Terorism – Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Maftei Velu Cornel pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc,…

- La data de 17.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Maftei Velu Cornel pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, cultivare…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a decis, joi, ca in cadrul DNA se pot infiinta servicii, birouri si alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului-sef, dar cu avizul Sectiei pentru procurori a CSM. Parlamentarii din comisie au modificat, in acest sens, legea…

- Daca procurorul general Augustin Lazar a criticat vehement modul in care se face modificarea legilor justitiei in Parlament, procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, afirma ca nu procurorii nu fac declaratii politice.Daniel Horodniceanu, procurorul-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a introdus, joi, un nou articol in legea 304/2004 privind organizarea judiciara, conform caruia Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) va trebui sa…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a introdus, joi, un nou articol in legea 304/2004 privind organizarea judiciara, conform caruia Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) va trebui sa…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a introdus joi un nou articol in legea 304/2004 privind organizarea judiciara, potrivit caruia Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) va trebui sa eleboreze anula un raport de activitate pe care…

- Procurorii DIICOT au efectuat luni șase percheziții in județele Dambovița, Olt și Teleorman la persoane suspectate de trafic de persoane, proxenetism și spalare de bani. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor…

- Procurorii Biroului Teritorial Botosani al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au desfasurat, luni, zece perchezitii domiciliare intr-un dosar de trafic de droguri, a declarat, pentru AGERPRES, procurorul sef Lacramioara Holca. Potrivit acesteia,…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului MOCIAR GHEORGHE pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si detinere in vederea consumului…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, astazi, numirea procurorului Vasile Udroiu,in functia de procuror sef al Biroului Teritorial Gorj, al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, pe o perioada de trei ani. Acesta a fost…

- La data de 18.11.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Bistrita Nasaud au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor SOROBETEA ANDREI BOGDAN, RADU ALIN si BALOTA FLAVIU COSMIN, pentru savarsirea…

- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) din Romania a clarificat, intr-un raspuns oficial pentru ZdG, ca liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc nu este urmarit penal in baza denunțului inculpatului Veaceslav Platon. DIICOT susține ca s-a dispus…

- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) din Romania a confirmat pentru ZdG ca instituția a pornit urmarirea penala dupa un demers al controversatului om de afaceri Veaceslav Platon in care sunt vizate fapte a mai multor reprezentanți

- La data de 16.11.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul teritorial Bistrita-Nasaud au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Sorobetea Sorin pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Democrat (PD), Vitalie Gamurari, da asigurari ca Vlad Plahotniuc nu este cercetat penal in Romania de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), așa cum a relatat „Jurnal TV”. Acesta susține ca liderul PD a expediat…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Democrat (PD), Vitalie Gamurari, da asigurari ca Vlad Plahotniuc nu este cercetat penal in Romania de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), așa cum a relatat Jurnal TV. Acesta susține ca liderul PD a facut…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Democrat (PD), Vitalie Gamurari, da asigurari ca Vlad Plahotniuc nu este cercetat penal in Romania de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), așa cum a relatat Jurnal TV. Acesta susține ca liderul PD a facut un demers…

- Analistul politic Petru Bogatu pune la indoiala relatarea precum ca Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) de la Bucuresti ar fi deschis o acțiune penala impotriva liderului Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, in urma plangerii lui Veaceslav…

- Omul de afaceri și liderul Partidului Democrat din Republica Moldova Vladimir Plahotniuc este vizat intr-un dosar penal in Romania. Politicianul este cercetat de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) de la Bucuresti, sub aspectul savarsirii…