Dincolo de distinctia comedie-drama, as considera spectacolul ca fiind unul supranaturalist si bizar. Chiar daca se pleaca de la o experienta reala, a regizoarei insasi, Crista Bilciu dovedeste ca poate sa se detaseze de aceasta experienta subiectiva traita candva, in si prin spectacol, apeland la o estetica accentuata. Astfel, se reuseste prin eliberarea de subiectivism, prin faptul ca nu se cade in capcana emotivismului (melodramaticul nici macar nu intra in (...)