- "Va trebui sa ne continuam pregatirile pentru posibilitatea unui Brexit fara acord, gandindu-ne in special la cetatenii UE care traiesc in Marea Britanie si la britanicii de pe continent care, mai mult decat oricine, sufera din cauza nesigurantei si ar fi primele victime ale unei iesiri dezordonate",…

- Serbia si Romania sunt legate de o prietenie traditionala, a declarat premierul sarb Ana Brnabic in cadrul unei intalniri pe care a avut-o miercuri la Belgrad cu ministrul roman de externe Teodor Melescanu, relateaza agentia Tanjug, potrivit Agerpres. Potrivit premierului sarb, Serbia este…

- Serbia nu mai are niciun motiv pentru a avea incredere in misiunea KFOR si in NATO intrucat tot ceea ce acestea au afirmat despre ultimele manevre ale trupelor speciale ale politiei din Kosovo (ROSU) s-a dovedit a fi neadevarat, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-o intrevedere…

- Serbia nu mai are niciun motiv sa aiba incredere in misiunea KFOR si in NATO in contextul in care tot ce au afirmat acestea despre ultimele manevre ale trupelor speciale ale politiei din Kosovo - ROSU - s-a dovedit a fi neadevarat. Declaratia a fost facuta vineri de presedintele sarb, Aleksandar Vucic,…

- Sefi de guvern din state din zona Balcanilor au declarat luni, cu ocazia unei reuniuni la Viena pentru discutarea eforturilor tarilor lor de aderare la Uniunea Europeana, ca acestea trebuie sa coopereze si sa depaseasca tensiunile dintre ele, transmite dpa. Reuniunea, la care au participat…

- Nigel Farage, eurodeputatul britanic cunoscut pentru faptul ca este unul dintre cei mai mari sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a acordat un interviu exploziv pentru Digi24. Balazs Barabas: Parlamentul European tocmai a adoptat o rezolutie despre statul de drept din Romania,…

- Serbia nu isi va calca in picioare Constitutia si demnitatea prin recunoasterea statului artificial Kosovo de dragul perspectivei europene, a subliniat vineri ministrul de externe sarb Ivica Dacic, transmite Tanjug. Referitor la o declaratie recenta a parlamentarului german Peter Beyer…