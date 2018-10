Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan, locul 78 WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 6-7 (2), 6-3, 7-5, pe jucatoarea americana Caroline Dolehide, locul 131 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, in turul I al turneului de categorie WTA International de la Hong Kong. Dolehide a ratat trei mingi de meci, doua la scorul…

- Derularea ca-n filme, la meciul de tenis Ana Bogdan – Caroline Dolehide, incheiat cu victoria sportive din Constanța cu scorul 6-7 (2), 6-3, 7-5. S-a intamplat in primul tur al turneului de la Hong Kong, turneu cu premii totale de 750.000$. Caroline Dolehide, SUA, 20 e ani, 131 WTA, a condus cu 5-1…

- Petre Apostol Dupa ce a ratat calificarea la turneul WTA de la Beijing, de categorie Premier Mandatory (cea mai mare categorie dupa turneele de Mare Șlem), jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a ramas in China, urmand sa evolueze, saptamana aceasta, la intrecerea de la Hong Kong. Aflata pe locul…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a fost prezenta, la finalul saptamanii trecute, in calificarile turneului WTA de la Beijing, din China, intrecere de categorie Premier Mandatory (cea mai importanta dupa turneele de Mare Șlem), dotata cu premii totale de 8.285.274 de dolari. Sportiva…

- Crima infioratoare in Statele Unite ale Americii. Jucatoarea de golf Celia Barquin Arozamena a fost asasinata. Sportiva de 22 de ani a fost gasita fara suflare pe un teren de golf din orașul Ames, statul Iowa.

- Petre Apostol Dupa ce, in prima parte a saptamanii trecute, s-a oprit in turul secund la turneul WTA de la Washington (Statele Unite ale Americii), intrecere de categorie „International” (premii totale de 250.000 de dolari), jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a avansat cinci poziții in clasamentul…

- Petre Apostol Dupa o perioada mai putin reusita, din cauza unei accidentari la cot, suferita la Roland Garros, coborand 21 de pozitii in clasamentul mondial WTA, ajungand pe locul 87 mondial, jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan arata semne de revenire. Exemplul cel mai bun in acest sens il reprezinta…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a inregistrat o coborare de 21 de locuri in clasamentul mondial al Asociatiei profesioniste de tenis feminin (WTA). Dupa ce in luna ianuarie a intrat, in premiera, intre cele mai valoroase 100 de jucatoare ale lumii, sportiva din Sinaia a avut…