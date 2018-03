Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, numarul 38 mondial, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-2 pe Carol Zhao (138 WTA), iar echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 1-0 dupa primul meci al intalnirii care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, cea care va disputa primul meci din cadrul intalnirii cu Canada, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, care are loc la Cluj in acest weekend, spera ca va putea sa aduca primul punct pentru echipa Romaniei. ''Sunt extrem de incantata sa fiu…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri de primarul municipiului…

- Simona Halep nu face parte din echipa Romaniei, din cauza unei accidentari suferite la Australian Open, dar a fost prezenta la dineul oficial. Simona Halep, detaliul care dezvaluie numele noului SPONSOR TEHNIC. Este un gigant mondial FOTO Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan si Raluca…

- Mihaela Buzarnescu (43 WTA/29 de ani) a avut un salt impresionant in clasamentul WTA in 2017, insa a refuzat echipa de Fed Cup a Romaniei. Jucatoarea de tenis, care a pierdut finala de la Hobart, susține ca a fost convocata pentru meciurile de la Fed Cup din acest weekend cu Canada, insa a spus pas.…

- Ana Bogdan, 25 de ani, traverseaza cel mai bun moment al carierei și in weekend va reprezenta, in premiera, Romania la intalnirea de Fed Cup contra Canadei, care se joaca la Cluj-Napoca. Sportiva nascuta la Sinaia și legitimata la CSA Steaua a fost chemata pentru a-i lua locul Simonei Halep, accidentata…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Dubai, programat intre 19 si 24 februarie, cu premii totale de 733.900 dolari. Halep, care initial nu era inscrisa la turneul din Emiratele Arabe Unite, este incerta pentru…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca a fost foarte emotionata cand a primit convocarea deoarece astepta de mult timp sa faca parte din echipa de Fed Cup a Romaniei. "Pentru mine este o onoare sa reprezint Romania si sa fiu prezenta la Cluj-Napoca…

- Jucatoarea de tenis Raluca Olaru a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda ca impreuna cu colegele sale din echipa de Fed Cup a Romaniei doreste sa ofere "spectacol, dar si o victorie" publicului din Cluj-Napoca in meciul cu Canada din primul tur al Grupei Mondiale II. "In tenis trebuie sa iei adversarul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a confirmat, marti, pe pagina sa de Facebook, ca nu va juca pentru echipa de Fed Cup a tarii noastre in meciul cu Canada, din cauza faptului ca nu este recuperata complet dupa accidentarea de la Australian Open.''Dupa ce am petrecut aceasta…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a fost convocata, in premiera, in echipa Romaniei de Fed Cup, urmand sa completeze lotul, dupa ce Simona Halep (locul 2 WTA) nu va putea evolua, din motive medicale, conform declaratiei capitanului nejucator al reprezentativei tricolore, Florin…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, va fi inlocuita cu Ana Bogdan (86 WTA) in echipa nationala a Romaniei pentru meciul impotriva Canadei, programat in acest week-end la Cluj-Napoca, au declarat pentru Agerpres surse din cadrul Federatiei Romane ...

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, va fi inlocuita cu Ana Bogdan (86 WTA) in echipa nationala a Romaniei pentru meciul impotriva Canadei, programat in acest week-end la Cluj-Napoca, au declarat pentru AGERPRES surse din cadrul Federatiei Romane de Tenis. Halep a acuzat…

- Jucatoarea ungara de tenis Timea Babos s-a calificat in finala turneului de la Taipei, dotat cu premii in valoare de 226.750 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-4, pe chinezoaica Yanfan Wang, sambata, in penultimul act al competitiei. Babos, a patra favorita a turneului din capitala…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata vineri de rusoaica Daria Kasatkina, 7-6 (2), 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari. Wozniacki a redevenit de curand lider mondial…

- Petre Apostol Ieri, in ultimul meci al zilei de la turneul WTA de la Taipei, Taiwan Open (categorie International, premii de 250.000 de dolari), jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a evoluat, in optimile de finala, in compania canadiencei Eugenie Bouchard, care a primit invitatie de a participa…

- Jucatoarea maghiara de tenis Timea Babos, cap de serie nr. 4, s-a calificat în sferturile de finala ale turneului WTA de la Taipei (Taiwan), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, învingând-o vineri în trei seturi, 6-3, 4-6, 6-2, pe Dalila Jakupovic (Slovacia), jucatoare venita…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost eliminata de canadianca Eugenie Bouchard, in doua seturi, 7-5, 7-5, in optimile turneului WTA de la Taipei, dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Ana Bogdan, numarul 89 mondial, s-a inclinat in fata jucatoarei aflate pe locul 114 in mondial.…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a fost nominalizata in echipa de Fed Cup a Romaniei pentru meciul cu Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei Romaniei, le-a mai convocat…

- Petre Apostol Jucatoarea de tenis Ana Bogdan, din Sinaia, confirma forma buna aratata la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open, obtinand o victorie rapida impotriva principalei favorite la intrecerea de la Taipei, dotata cu premii de 250.000 de dolari. Ieri, sportiva prahoveana a evoluat…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Taipei (Taiwan), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a invins-o pe principala favorita, chinezoaica Shuai Peng, cu 6-4, 6-1. Ana Bogdan (25 ani), care de luni a intrat…

- Stere Halep a pupat-o cu foc pe Simona. Reintregirea familiei Halep, pe aeroport. Seniorul familiei, care a urmarit meciul cu Caroline Wozniacki intr-o cafenea din Constanța, considera ca fiica lui a trecut peste șocul pierderii finalei de la Melbourne. In Australia, la primul turneu de Mare Șlem al…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep va castiga in acest an primul sau turneu de Mare Slem la Roland Garros, a pronosticat site-ul Australian Open, competitie la care sportiva din Romania a pierdut dramatic finala, sambata, in fata danezei Caroline Wozniacki, invingatoare cu 7-6 (2), 3-6, 6-4. …

- Ana Bogdan a anunțat, luni, pe pagina sa de Facebook, ca a ajuns pentru prima data în cariera în top 100 WTA.''Astazi, 29 ianuarie 2018, am intrat pentru prima data oficial în Top 100 WTA, pe pozitia 89. Este doar un prag, privesc spre vârf cu încredere!!!…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sambata, intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mandra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a castigat finala de la Australian Open in fata Simonei Halep. „Am avut mari emotii,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Halep a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat marti in semifinalele turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata spaniolei Carla Suarez Navarro, 6-0, 6-7 (3), 6-2. Suarez Navarro este locul 39 WTA. Meciul a durat doua ore…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara romancei Simona Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o luni in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.Meciul, foarte…

- Petre Apostol In urma cu noua ani, jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan reprezenta una dintre speranțele Romaniei, ajungand pe locul al doilea in clasamentul internațional al junioarelor. Dar, ascensiunea sa in tenisul mondial profesionist, deși una constanta, a fost anevoioasa. Motivația și determinarea…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 16 mondial, a invins-o fara drept de apel pe rusoaica Maria Sarapova (48 WTA), cu 6-1, 6-3, sambata, la Melbourne, si s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Kerber, in mare…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic în optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sâmbata, la Melbourne, dupa ce a învins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de americanca Madison Keys, cap de serie numarul 17, cu 6-3, 6-4, sambata, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Ana Bogdan (25 ani, 104 WTA) s-a inclinat dupa o ora si…

- LIVE TEXT Ana Bogdan – Madison Keys (ora 2.00, Eurosport). Mai face inca o minune fata din Sinaia? ANA BOGDAN – MADISON KEYS (17) 3-6, 4-6 Ana Bogdan a parasit Australian Open, invinsa de Madison Keays, favorita 17. Romanca n-a reușit niciun break, avand 3 astfel de șanse. In replica, Madison a fructificat…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea in turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, dupa ce a invins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea in turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, joi, la Australian Open, dupa ce a invins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana Bogdan (25 ani, 104 WTA) a invins-o…

- Ieri, in primul tur de la Australian Open, la finalul unui meci in care s-a confruntat cu o situatie tensionata creata de „fuga” la vestiare a adversarei sale – Destanee Aiana – si cu o sperietura groaznica, Simona a facut radiografia debutului la primul turneu de Mare Slem al anului. Cum o accidentare…

- Jucatoarea kazaha de tenis Iulia Putinteva va fi adversara romancei Ana Bogdan in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de britanica Heather Watson in doua seturi, cu 7-5, 7-6 (6), marti, la Melbourne, Ana Bogdan a produs una dintre marile…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan a reusit sa se califice în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a învins-o surprinzator pe Kristina Mladenovic (Franta), numarul 11 mondial, cu 6-3, 6-2, marti, la Melbourne. AGERPRES (editor: Mihai Tenea,…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu ceva emotii în runda a doua a turneului Australian Open, luni, la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1. Halep (26 ani), care anul trecut nu a reusit sa treaca…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova si-a facut o revenire victorioasa la Openul Australiei, unde a fost depistata pozitiv in urma cu doi ani, invingand-o in doua seturi, 6-1, 6-4, pe germanca Tatjana Maria, intr-o partida din primul tur al competitiei, disputata marti la Melbourne. …

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o, luni, pe rusoaica Ekaterina Makarova, cap de...

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru a fost invinsa de chinezoaica Lin Zhu, cu 6-4, 6-4, duminica, la Melbourne, in ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Dulgheru (28 ani, 190 WTA) s-a inclinat…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru a ajuns in ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe ucraineanca Daiana Iastremska in doua seturi, cu 7-6 (6), 6-0. …

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA. Contracandidatele Simonei la primul loc in clasamentul WTA sunt Caroline Wozniacki,…

- Jucatoarea romanca de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat astazi in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a invins-o in trei seturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 3-6, 6-1, 6-2. Halep si-a asigurat pentru inca o saptamana pozitia…

- Jucatoarea rusa de tenis Svetlana Kuznețova, numarul 12 mondial, va rata primul turneu de Mare Șlem al anului 2018, Australian Open, deoarece se afla in recuperare in urma operației suferite la incheietura mainii, au anunțat, vineri, organizatorii, citați de Reuters. Kuznețova (32…