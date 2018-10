Ana Bogdan întâlneşte o jucătoare din calificări în primul tur la Hong Kong Petre Apostol Dupa ce a ratat calificarea la turneul WTA de la Beijing, de categorie Premier Mandatory (cea mai mare categorie dupa turneele de Mare Șlem), jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a ramas in China, urmand sa evolueze, saptamana aceasta, la intrecerea de la Hong Kong. Aflata pe locul 80 in clasamentul mondial, sportiva din Sinaia este direct acceptata pe tabloul principal al turneului de la Hong Kong, concurs de categorie International, dotat cu premii in valoare de 500.000 de dolari. Jucatoarea prahoveana, in varsta de 25 de ani, se va confrunta, in primul tur, cu o sportiva… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

