Ana Bogdan a devenit imaginea Tag Heuer

- Simona Halep ramane pe locul 2, la doar 45 de puncte in urma lui Caroline Wozniacki, dar la inceputul saptamanii viitoarre, dupa incheierea turneului de la Dubai, va redeveni numarul 1 mondial. Mihaela Buzarnescu a reusit un salt de patru pozitii, intrand in premiera in Top 40 WTA dupa ce…

- Simona Halep nu face parte din echipa Romaniei, din cauza unei accidentari suferite la Australian Open, dar a fost prezenta la dineul oficial. Simona Halep, detaliul care dezvaluie numele noului SPONSOR TEHNIC. Este un gigant mondial FOTO Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan si Raluca…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei. De luni, Romania are un nou „numar 2”, pe Irina Begu,…

- "Romania poate sa faca trei echipe de Fed Cup. Romania nu sta in Simona, avem destul jucatoare si cred ca ar trebui sa putem sa castigam cu echipa pe care o avem. Tenisul merge bine, probabil ne tragem una pe alta. Romania are noroc ca are asemenea echipa, avand in vedere ca nu a facut prea multe…

- Ana Bogdan (86 WTA) va fi a patra jucatoare din lotul Romaniei de Cupa Federatiei la intalnirea cu Canada, de la Cluj, in cazul in care Simona Halep va declara forfait pentru meciurile de la finalul acestei sapatmani, au declarat, ieri, surse din cadrul FR Tenis. Simona Halep nu este refacuta dupa…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a fost convocata, in premiera, in echipa Romaniei de Fed Cup, urmand sa completeze lotul, dupa ce Simona Halep (locul 2 WTA) nu va putea evolua, din motive medicale, conform declaratiei capitanului nejucator al reprezentativei tricolore, Florin…

- WTA's No. 86 Ana Bogdan will replace World No. 2 Simona Halep in Romania's national team for the tie against Canada scheduled for this weekend in Cluj-Napoca, sources from the Romanian Tennis Federation told Agerpres.Halep has been struggling lately with various ailments, the most severe being…

- Simona Hale nu va face deplasarea la Cluj, pentru a juca la Fed Cup. Sâmbata, sportiva a vorbit despre meciul cu Canada: ”Fizic, sunt destul de ok, talpa dreapta este înca cu probleme, dar s-a dezumflat, nu mai este asa umflata. Încerc…

- Fostul mare tenismen Ion Țiriac a dezvaluit astazi ca Simona Halep este foarte aproape sa-și aleaga noul sponsor tehnic dupa desparțirea de Adidas. "Sponsorii stau la poarta acolo. Ea trebuie doar sa aleaga. Putea in prima zi, a doua zi. Cred ca a venit timpul sa aleaga si cred ca o si face", a declarat…

- Simona a salvat trei mingi de meci in setul decisiv la scorul de 10-11. Ambele jucatoare au avut probleme in finalul meciului: Lauren Davis a cerut de doua ori ajutor medical din cauza unor probleme la o unghie, Simona a incheiat cu crampe musculare. Simona va juca in optimi luni, cu invingatoarea…

- Veste proasta pentru Simona Halep la Australian Open. Jucatoarea noastra joaca primul meci al zilei de sambata, astfel ca pranzul o va prinde pe terenul de joc. In Australia, in aceasta perioada, temperaturile trec de 40 de grade Celsius.

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea în turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, joi, la Australian Open, dupa ce a învins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana Bogdan (25 ani, 104…

- Americanca Madison Keys, locul 20 WTA si cap de serie numarul 17, a invins-o, joi, cu scorul de 6-0, 6-1, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 92 WTA, calificandu-se in turul al treilea al Australian Open.Finalista ultimei editii a US Open a avut nevoie de numai 41 de minute pentru a-si…

- Organizatorii turneului de la Australian Open au anuntat orele de disputare ale meciurilor celor trei romance calificate in turul doi la competitiai de Mare Slem de la Antipozi. Simona Halep, Sorana Cirstea si Ana Bogdan au acces in turul al doi.

- Irina Begu a jucat slab si a pierdut in fata unei jucatoare in fata careia pornea ca favorita. Dupa un prim set dominat de Petra Martic, romanca a dat senzatia ca poate reveni in actul secund, unde a condus cu 4-2 si 6-5. Begu a servit pentru a trimite confruntarea in decisiv, insa ratat trei mingi…

- Ana Bogdan, Irina Begu, Sorana Cirstea si Simona Halep au debutat cu dreptul in primul turneu de Grand Slam al anului si s-au calificat in mansa secunda la Melbourne. Victorie si accidentare pentru Simona Halep, constanteanca a trecut greu de australianca Destanee Aiava, liderul mondial si-a scrantit…

- Kristina Mladenovic, numarul 11 WTA, a fost eliminata de Ana Bogdan (104 WTA) in primul tur de la Australian Open, scor 3-6, 2-6 , dar franțuzoaica spune, intr-un interviu acordat L'equipe, ca nu se teme de perioada nefasta pe care o traverseaza. - Ce ne poți spune despre infrangerea in fața Anei Bogdan?-…

- Jucatoarea kazaha de tenis Iulia Putinteva va fi adversara romancei Ana Bogdan in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de britanica Heather Watson in doua seturi, cu 7-5, 7-6 (6), marti, la Melbourne, Ana Bogdan a produs una dintre marile…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan a reusit sa se califice în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a învins-o surprinzator pe Kristina Mladenovic (Franta), numarul 11 mondial, cu 6-3, 6-2, marti, la Melbourne. Ana Bogdan…

- Simona Halep s-a impus in turul I al turneului de tenis de Mare Șlem, Openul Australiei, de la Melbourne, 7-6, 6-1, cu reprezentanta gazdelor Destanee Aiava. Tot in aceasta dimineața și in aceeași faza a competiției, Sorana Carstea a eliminat-o pe Zarina Dias (Kazashtan), cu 5-7, 6-4, 6-3, iar dupa…

- Simona Halep, locul I WTA, o va intalni, marti, dupa ora 05.30, pe australianca de 17 ani Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiara a unui wild card, in primul tur al Australian Open. Acest meci este al treilea al zilei de marti, pe arena principala de la Melbourne Park, Rod Laver. Ziua va fi deschisa,…

- Simona Halep este gata sa porneasca intr-o noua aventura la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al sezonului. La Melborune, Romania va mai fi reprezentata pe tabloul feminin de simplu de Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Monica Niculescu, iar la baieți, de Marius Copil.

- Tragerea la sorți a tablourilor de la Australian Open are loc astazi, de la ora 10:00. Evenimentul poate fi urmarit in direct pe Eurosport și in format liveTEXT cu video pe GSP.ro. Simona Halep, numarul 1 WTA și principala favorita a turneului, va fi in centrul atenției. Sorana Cirstea, Monica Niculescu,…

- Trei jucatoare de tenis din România vor evolua în calificarile pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open.Astfel, Alexandra Dulgheru, Irina Bara si Alexandra Cadantu se lupta pentru un loc în primul Grand Slam al anuylui, care va debuta luni…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen, dotat cu premii de 626.750 dolari, dupa ce a fost invinsa de cehoaica Kristyna Pliskova cu 6-4, 7-6 (3).Ana Bogdan, 25 ani, 105 WTA, a intrat in posesia unui cec de 7.238…

- Liderul mondial Simona Halep, Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA, si Ana Bogdan, locul 105 WTA, vor juca miercuri în optimile de finala ale probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen, din China.

- Liderul mondial Simona Halep o va întâlni pe americanca Nicolae Gibbs, locul 110 mondial, în primul tur al turneului WTA de la Shenzhen (China), programat în perioada 31 decembrie - 6 ianuarie, pe hard, și dotat cu premii în valoare de 626.750 de dolari. Simona Halep,…

- Astfel, in Top 100 WTA, Sorana Cirstea se mentine pe locul 37, cu 1.455 puncte, iar Irina-Camelia Begu pe locul 43, cu 1.194 de puncte. Mihaela Buzarnescu a urcat patru locuri, de pe 59 pe 55, cu 1.034 puncte, iar Monica Niculescu a coborat de pe 78 pe 79, cu 784 de puncte. Tot in Top 200 WTA, Ana Bogdan…