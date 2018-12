Stiri pe aceeasi tema

- Ana Birchall, vicepremierul Romaniei, sustine ca aniversarea Centenarului Marii Uniri reprezinta pentru romani o ocazie de a-si analiza trecutul si de a privi cu speranta spre viitor. "In ziua sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, va doresc tuturor o zi nationala care sa va deschida inimile…

- Romania a reusit dezvoltarea, consolidarea si aprofundarea Parteneriatului Strategic cu SUA in anul sarbatoririi de catre tara noastra a Centenarului Marii Uniri, a afirmat viceprim-ministrul Ana Birchall, miercuri, la Washington. Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis, joi, AGERPRES, Ana Birchall…

- Editorii revistei Q Magazine vor primi aproximativ 30.000 de euro de la Consiliul Judetean Vrancea, pentru un tiraj de 250 de exemplare ale unui album de fotografii dedicat Centenarului. Firma care produce albumul foto intitulat "Romani de Centenar", Babilon Press SRL, este cea care editeaza…

- Romania a facut progrese semnificative, iar acest lucru nu este reflectat de raportul MCV, a scris marti, pe Facebook, vicepremierul Ana Birchall informeaza Agerpres Ea afirma ca Executivul "a prezentat argumente solide privind modificarile legislative, precum si clarificari de fiecare data…

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, vine cu explicații privind planul ascuns de PSD prin reducerea posturilor din cadrul ANAF. „Credeati ca vor sa destabilizeze si sa slabeasca doar institutiile din Justitie? Gresit. ANAF este o alta tinta majora. Din cele 4.100 posturi vacante desfiintate recent la nivel…

- Nationala de futsal a Romaniei a invins formatia Spaniei, vicecampioana europeana, cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, intr-un meci amical disputat in Sala Sporturilor din Odorheiu Secuiesc, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal.

- Germany is a specially important strategic partner of Romania, Deputy PM Ana Birchall said in a message on the occasion of the German Unity Day. "Germany is a partner of Romania inside the EU, a foremost ally within NATO and a specially important strategic partner, and Romania's Government…

- Laura Rus acuza ca selecția la naționala feminina de fotbal a Romaniei se face pe ochi frumoși. ”Este trist ceea ce se intampla”. Transferata la inceputul lunii august in Serie A, la formația Hellas Verona, Laura Rus (31 de ani) nu a fost convocata pentru meciul de vineri seara, de la Botoșani, cu Belgia,…