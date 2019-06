Stiri pe aceeasi tema

- Noii titulari de la Justitie, Dezvoltare si de la Ministerul pentru romanii de pretutindeni - Ana Birchall, Roxana Manzatu si Natalia Intotero - au depus, lunim juramantul la Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis nu a facut nicio declaratie dupa depunerea juramantului de cele trei persoane nominalizate…

- Noii titulari de la Justitie, Dezvoltare si de la Ministerul pentru romanii de pretutindeni - Ana Birchall, Roxana Manzatu si Natalia Intotero - depun luni juramantul la Cotroceni.Ceremonia depunerii jumramantului este programata pentru ora 17:00.

- Interimatul ministrilor Ana Birchall (Justitie), Eugen Teodorovici (Fonduri Europene) si Radu Oprea (Ministerul pentru Romanii de pretudindeni) expira astazi si nu pot fi prelungite. Klaus Iohannis a declarat marti, la Cotroceni, ca va lua o decizie in zilele urmatoare legata de noile propuneri transmise…

- Interimatul miniștrilor Ana Birchall (la Justiție), Eugen Teodorovici (la Fonduri Europene) și Radu Oprea (la Ministerul pentru Romanii de pretudindeni) expira astazi și nu pot fi prelungite! Klaus Iohannis a declarat marti, la Cotroceni, ca va lua o decizie in zilele urmatoare legata de propunerile…

- Noi propuneri pentru ministri Foto arhiva Presedintele Klaus Iohannis a primit miercuri de la premierul Viorica Dancila propunerile de numire a noilor ministri de la Justitie, Fonduri Europene si Românii de Pretutindeni, dar si pentru functia de vicepremier. Acestia sunt, în…

- „Am discutat despre alegerile europarlamntare si am luat decizii importante. Asa cum am spus in cursul zilei de astazi este importanta unitatea, sa intelegem unde s-a gresit, este important sa ne strangem toti, sa ne unim fortele pentru a merge mai departe. Gabriela Firea a fost votata presedinte…

- Ana Birchall, Roxana Manzatu, Natalia Intotero vor fi propuse la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, Titus Corlatean va fi vicepremier in locul lui Birchall, iar Rodica Nasar il inlocuieste pe Codrin Stefanescu ca secretar general, conform deciziilor luate marti…

- Președintele Klaus Iohannis a acceptat miercuri propunerile de miniștri interimari propuși de Viorica Dancila, și anume: Ana Birchall, la Justiție, Eugen Teodorovici, la Fonduri Europene, și Radu Oprea, la Ministerul pentru Romanii de pretudindeni, anunța Antena3, care citeaza surse politice. Totodata,…