In marja participarii la lucrarile Forumului Economic Mondial de la Davos, viceprim-ministrul Ana Birchall a fost prezent, joi, 24 ianuarie 2019, la intalnirea Femeilor Lideri Politici (Women Political Leaders – WPL) și la masa rotunda privind potențialul economiei digitale ca motor de dezvoltare pentru Europa Centrala și de Est.

In cadrul reuniunii privind accesul femeilor in funcții de conducere, viceprim-ministrul Ana Birchall a transmis aprecierile premierului Viorica Dancila pentru inițiativa WPL, care demonstreaza inca o data “rolul decisiv al femeilor de succes in construirea…