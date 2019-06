Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de localnici din Baia de Arama, judetul Mehedinti, au iesit in strada, vineri seara, pentru a protesta fata de modul in care s-au comportat autoritatile in cazul fetitei adoptate de o familie din SUA si cer anularea adoptiei.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, precizeaza, in cazul fetiței din județul Mehedinți, ca se poate observa care a fost rolul Poliției Romane in acea situație, subliniind ca nu polițiștii au fost cei care au bruscat minora. Insa, imaginile arata clar ca și polițiștii o țin pe minora bruscata de procuroarea…

- "Dupa atitudinea corecta și fireasca a CSM de zilele trecute in cazul pedofilului, ma aștept la o reacție asemanatoare și in cazul fetiței din Mehedinți. Cred ca este evident pentru toata lumea care a fost rolul Poliției acolo. Nu polițistii sunt cei care au bruscat copilul minor!", a scris…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu cere Autoritatii Nationale de Protectia Copilului si Avocatului Copilului sa faca ancheta in cazul adoptiei fetitei de 8 ani din localitatea Baia de Arama, judetul Mehedinti, luata de politisti de la asistentul maternal care a crescut-o de la un an. Fetita de 8 ani…

- Politistii mehedinteni explica, intr-un comunicat de presa transmis vineri seara, referitor la cazul fetitei adoptate de o familie din SUA si care ar fi fost bruscata de catre procuror, misiunea pe care au avut-o si motivele interventiei lor din cursul diminetii, la Baia de Arama, judetul Mehedinti

- O fetita de opt ani a fost luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, județul Mehedinți, dupa ce copila a fost infiata de o familie din America. „Nici criminalii nu sunt luați cum luați fetița aceasta”, aun spus localnicii.Un procuror…

