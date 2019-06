Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Madagascar au admis cererea de extradare a lui Radu Mazare, a anuntat ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall. Informarea oficiala a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, scrie Mediafax. „Ministerul Justitiei a fost sesizat si informat oficial astazi, ...

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, va fi predat justitiei din Romania, a anunat luni, ministrul Justitiei din Madagascar, Jean-Jacques Randrianasolo, pentru publicatia L’Express de Madagascar, potrivit Agerpres. De asemenea, publicatia a anuntat marti in editia sa online ca dosarul pentru extradarea…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, ajunge luni in fața unei instanțe din Madagascar, potrivit unor surse judiciare. Magistrații vor decide daca il extradeaza dupa ce vor analiza și dosarul care a ajuns dimineața la autoritațile din republica in care se stabilise Mazare. Dosarul extradarii lui…

- Andreea Andrei Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat luni dimineata, intr-o declaratie de presa, ca a predat catre autoritatile competente din Madagascar dosarul complet cu toate documentele necesare pentru extradarea fostului primar al Constantei, Radu Mazare. ,,Astazi, 13 mai,…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat ca ministerul a trimis luni dimineata in Madagascar dosarul pentru extradarea lui Radu Mazare. Dosarul a ajuns deja la autoritatile malgase, in conditiile in care azi era data-limita pentru acest mecanism.

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat ca institutia pe care o conduce a primit de la instantele din Romania documentele prin care s-a constatat indeplinirea conditiilor legale pentru extradarea lui Radu Mazare din Madagascar si a subliniat ca a dispus ‘mobilizarea tuturor resurselor’…

- Ana Birchall face revolutie la Justitie. Ministrul interimar al Justitiei a anuntat, luni, ca a preluat atributiile unor secretari de stat si a afirmat ca sunt "lucruri normale" legate de activitatea curenta a Ministerului Justitiei. "Atata vreme cat eu raspund, este normal sa stiu cum se cheltuiesc…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat joi ca principalul obiectiv al mandatului sau il reprezinta asigurarea activitatii curente, cu accent pe buna functionare a procesului de avizare a actelor normative. "Ministerul Justitiei este un portofoliu extrem de important si va asigur ca…