Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției Ana Birchall se afla la transmiterea acestei știri la Palatul Cotroceni, anunța surse politice pentru Antena 3. Decizia ministrului de a merge la Cotroceni vine in contextul in care premierul Dancila a decis inlocuirea ei cu Dana Girbovan.Premierul a spus, dupa ședința…

- "O sfatuiesc sincer pe Dana Garbovan, care ar putea fi in orice moment cel mai bun ministru al justitiei din ultimii 20 de ani, sa nu accepte in acest moment portofoliul propus. Atat contextul politic, iminenta alegerilor prezidentiale, reorientarea prim ministrului cat si atmosfera generala populista…

- "Am decis sa o demit astazi pe doamna Ecaterina Andronescu din functia de Ministru al Educatiei pentru declaratiile profund gresite facute recent in cadrul unei emisiuni televizate. Sunt afirmatii care arata lipsa de intelegere – punctual, a cazului de la Caracal si, in general, a modului in care trebuie…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe procurorul general al SUA, William Barr, context in care oficialul american a subliniat importanta ca Romania sa ramana un aliat predictibil, stabil si responsabil, care respecta si promoveaza valorile democratice si statul de drept.…

- Dancila a participat cu o delegatie a PSD la consultarile de la Palatul Cotroceni initiate de presedintele Klaus Iohannis, prilej cu care a avut o discutie tete-a-tete cu seful statului despre nominalizarile facute pentru ministerele Justitiei, Fondurilor Europene si la Ministerul pentru Romanii de…

- Papa Francisc a sosit, vineri, la Bucuresti, pentru o vizita de stat, pastorala si ecumenica de trei zile in Romania, desfasurata sub genericul "Sa mergem impreuna!" Timp de trei zile, intre 31 mai și 2 iunie, Sanctitatea Sa Papa Francisc va desfasura una dintre cele

- Presedintele Klaus Iohannis a primit-o, joi, la Palatul Cotroceni pe Viorica Dancila. Surse politice citate de Romania TV au declarat ca seful statului i-a cerut premierului Dancila sa-i demita de Carmen Dan de la Ministerul de Interne si pe Teodor

- „Am discutat despre alegerile europarlamntare si am luat decizii importante. Asa cum am spus in cursul zilei de astazi este importanta unitatea, sa intelegem unde s-a gresit, este important sa ne strangem toti, sa ne unim fortele pentru a merge mai departe. Gabriela Firea a fost votata presedinte…