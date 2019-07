Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a transmis, cu ocazia Zilei Justitiei, ca increderea si respectul cetatenilor trebuie recastigate. "Adresez salutul si respectul meu profesionistilor justitiei: magistratilor, personalului auxiliar, reprezentantilor profesiilor juridice liberale, echipei…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat ca incepand de joi Administratia Nationala a Penitenciarelor a inceput sa efectueze platile drepturilor salariale cuvenite pentru orele suplimentare lucrate de angajatii din sistem. "Imi face o deosebita placere sa anunt ca, de ziua lor, lucratorii din penitenciare…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, a stins un vechi conflict cu angajații din penitenciare. "Administratia Nationala a Penitenciarelor a efectuat plata reprezentand drepturile salariale restante pentru orele suplimentare, lucratorilor din sistem, prestate in luna ianuarie a anului in curs, intr-o…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a cerut o ancheta in cazul procurorului de caz, care a bruscat ieri o fetita de 8 ani in localitatea Baia de Arama, județul Mehedinti. Scopul acțiunii a fost acela de a o lua din casa asistentului maternal si a o da spre adoptie unei familii de romani din SUA, dar…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, a anunțat joi ca angajații din penitenciare iși primesc drepturile salariale, dupa ce a intrat in vigoare Ordinul pentru plata orelor suplimentare pentru toți lucratorii din sistem. Sindicaliștii din penitenciare spun ca „plata orelor suplimentare este inca suspendata,…

- Ana Birchall a anunțat ca Ministerul Justiției va demara procedurile de extradare a fostului primar Radu Mazare dupa ce primeste de la Curtea de Apel Bucuresti o decizie ca sunt indeplinite conditiile pentru extradare. "Va pot confirma ca, astazi, Ministerul Justitiei a primit la ora 17,34 o informare…

- Ministrul Justiției transmite, printr-o postare pe Facebook, multumiri premierilor și membrilor cabinetelor alaturi de care a lucrat in perioada in care a fost ministru.2 ani si 2 luni la MJ. Am facut parte din 3 Guverne, conduse de catre dnul Sorin Grindeanu, dnul Mihai Tudose,respectiv…