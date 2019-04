Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a descins la cimitirul evreiesc devastat in urma cu cateva zile. Acesta a fost insoțit și de viceprim-ministrul Ana Birchall și de secretarul de stat Tudor Buzatu.Citește și: EXPLOZIV Klaus Iohannis cere Camerei Deputaților REEXAMINAREA OUG pentru operaționalizarea…

- Actiunile de distrugere a Cimitirului Evreiesc din Husi reprezinta atacuri impotriva demnitatii umane, a declarat ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, in urma vizitei facute vineri in localitate. Ambasadorul SUA in Romania a efectuat, vineri o vizita in judetul Vaslui. Insotit de vicepremierul…

- Polițiștii din cadrul IPJ Vaslui au deschis o ancheta și fac cercetari cu privire la mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc din Huși care au fost distruse, informeaza Realitatea de Vaslui.

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, dr. Aurel Vainer, si-a exprimat indignarea fata de vandalizarea si distrugerea a peste 70 de monumente funerare din Cimitirul evreiesc din Husi. "In numele conducerii Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic, presedintele…

