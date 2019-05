Ana Birchall, la Forumul de afaceri la nivel înalt UE-SUA în domeniul energiei Ana Birchall participa la prima ediție a Forumului de afaceri la nivel inalt UE-SUA in domeniul energiei de la Bruxelles, o reuniune extrem de importanta in cadrul careia vor fi discutate perspectivele dezvoltarii și aprofundarii relațiilor dintre UE și SUA indeosebi in sfera energiei și a securitații energetice, susține vicepremierul. Dezbatere privind dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale privind dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale

