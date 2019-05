"Am avut o intrevedere foarte buna astazi cu E.S. domnul Sam Brownback, ambasador al SUA pentru libertatea religioasa internaționala, aflat in vizita in Romania. Cu acest prilej am reiterat angajamentul prim-ministrului Viorica Dancila și al Guvernului PSD-ALDE pentru aprofundarea tuturor dimensiunilor Parteneriatului Strategic dintre Romania-SUA, evidentiind disponibilitatea și interesul pentru consolidarea cooperarii in materie de promovare internaționala și regionala a libertaților religioase, indiferent de etnie și de confesiune.

Totodata, impreuna cu domnul ambasador am facut o…