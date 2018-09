Vicepremierul Ana Birchall, aflata in vizita in Statele Unite ale Americii, a discutat cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene si eurasiatice al secretarului de stat al SUA, despre promovarea candidaturii Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE).



Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul vicepremierului roman, Ana Birchall a avut joi o serie de intrevederi cu inalti oficiali ai administratiei americane, in marja vizitei de lucru pe care a intreprins-o in SUA, printre care cu Wess Mitchell si Wilbur Ross, secretarul Comertului al SUA.



In…