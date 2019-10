Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a respins categoric ca Ana Brichall ar putea ramane ministru al Justitiei si in guvernarea PNL. Orban se asteapta ca ProRomana sa voteze pentru investirea noului Executiv, dupa ce au pus umarul la trantirea Guvernului Dancila.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu a avut nicio discuție cu Ana Birchall, în urma zvonurilor potrivit carora actualul ministru al Justiției ar putea sa fie menținut în funcție.Ludovic Orban a fost întrebat de ziariști daca a avut vreo discuție cu Ana Birchall.…

- Viorica Dancila spune acum ca relatia tensionata cu ministrul Justitiei, Ana Birchall, nu a fost singura în Guvern, interacțiunile cuministrul de Externe, Ramona Manescu, fiind, în aceeași situație.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri seara, ca declaratiile ministrului Justitiei, Ana Birchall, legate de utilitatea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) reprezinta opiniile personale ale acesteia, nefiind pozitia PSD sau linia creionata de Guvern. ”Doamna ministru…

- Șefa CSM, Lia Savonea, i-a cerut ministrului Justiției, Ana Birchall, în ședința de marți a Consiliului, sa spuna daca a semnat o foaie de parcurs privind statul de drept cu procurorul general al SUA, William Barr.

- UDMR este de acord cu inasprirea pedepselor pentru infracțiuni contra persoanei, care sa ajunga chiar pana la inchisoare pe viața in anumite cazuri, dar nu prin ordonanța de urgența data de guvern, ci in urma unor dezbateri in Parlament, transmite corespondentul MEDIAFAX.Președintele UDMR,…

- Judecatoarea Dana Girbovan susține ca a cerut primului-ministru ”independența deplina” in exercitarea mandatului de ministru al Justiției afirmand ca iși dorește ca ministerul sa nu ajunga subiect de dispute intre palate. ”Am acceptat de principiu propunerea, cu condiția de a-mi fi asigurata independența…

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat, joi, in sedinta de Guvern, ministrului Justitiei, Ana Birchall, sa finalizeze "urgent" analiza care vizeaza legislatia penala in cazul infractiunilor grave si foarte...